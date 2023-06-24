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Возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону произошла потасовка - РИА Новости, 24.06.2023
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15:50 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/shtab-1880198752.html
Возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону произошла потасовка
Возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону произошла потасовка - РИА Новости, 24.06.2023
Возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону произошла потасовка
Несколько мужчин устроили драку у штаба Южного военного округа, захваченного бойцами ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T15:50
2023-06-24T15:50
ростов-на-дону
происшествия
попытка вооруженного мятежа
южный военный округ
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
евгений пригожин
чвк "вагнер"
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн — РИА Новости. Несколько мужчин устроили драку у штаба Южного военного округа, захваченного бойцами ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону, передаёт корреспондент РИА Новости. Множество зевак приходят сегодня к штабу ЮВО. В какой-то момент несколько мужчин вступили в словесную перепалку, которая переросла в потасовку. Их пришлось разнимать вооруженным людям. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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ростов-на-дону, происшествия, попытка вооруженного мятежа, южный военный округ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евгений пригожин, чвк "вагнер"
Ростов-на-Дону, Происшествия, Попытка вооруженного мятежа, Южный военный округ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер"
Возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону произошла потасовка

Несколько мужчин устроили драку возле штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону
Боец ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Боец ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн — РИА Новости. Несколько мужчин устроили драку у штаба Южного военного округа, захваченного бойцами ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону, передаёт корреспондент РИА Новости.
Множество зевак приходят сегодня к штабу ЮВО. В какой-то момент несколько мужчин вступили в словесную перепалку, которая переросла в потасовку. Их пришлось разнимать вооруженным людям.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
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Вчера, 11:36
 
Ростов-на-ДонуПроисшествияПопытка вооруженного мятежаЮжный военный округФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Евгений ПригожинЧВК "Вагнер"
 
 
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