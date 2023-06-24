https://ria.ru/20230624/sboi-1880166854.html
Пользователи Telegram в России жалуются на сбои в его работе
Пользователи Telegram в России жалуются на сбои в его работе - РИА Новости, 24.06.2023
Пользователи Telegram в России жалуются на сбои в его работе
Пользователи Telegram жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные детектора сбое от Brand analytics. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:58
2023-06-24T12:58
2023-06-24T12:58
технологии
россия
telegram
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152134/11/1521341131_0:0:5332:2999_1920x0_80_0_0_15f7cadf318343930805c64963b69af0.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пользователи Telegram жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные детектора сбое от Brand analytics. По состоянию на 12.30 мск уровень сообщений о сбоях в три раза превосходит базовый.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152134/11/1521341131_346:0:5086:3555_1920x0_80_0_0_d7cd4e709bf78d3b66a1dd11a8e539ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, telegram
Технологии, Россия, Telegram
Пользователи Telegram в России жалуются на сбои в его работе
Пользователи Telegram в России сообщили о сбоях в его работе