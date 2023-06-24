https://ria.ru/20230624/sboi-1880166854.html

Пользователи Telegram в России жалуются на сбои в его работе

Пользователи Telegram в России жалуются на сбои в его работе - РИА Новости, 24.06.2023

Пользователи Telegram в России жалуются на сбои в его работе

Пользователи Telegram жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные детектора сбое от Brand analytics. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T12:58

2023-06-24T12:58

2023-06-24T12:58

технологии

россия

telegram

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пользователи Telegram жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные детектора сбое от Brand analytics. По состоянию на 12.30 мск уровень сообщений о сбоях в три раза превосходит базовый.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, россия, telegram