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Пользователи Telegram в России жалуются на сбои в его работе - РИА Новости, 24.06.2023
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12:58 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/sboi-1880166854.html
Пользователи Telegram в России жалуются на сбои в его работе
Пользователи Telegram в России жалуются на сбои в его работе - РИА Новости, 24.06.2023
Пользователи Telegram в России жалуются на сбои в его работе
Пользователи Telegram жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные детектора сбое от Brand analytics. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:58
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технологии
россия
telegram
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пользователи Telegram жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные детектора сбое от Brand analytics. По состоянию на 12.30 мск уровень сообщений о сбоях в три раза превосходит базовый.
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96
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технологии, россия, telegram
Технологии, Россия, Telegram
Пользователи Telegram в России жалуются на сбои в его работе

Пользователи Telegram в России сообщили о сбоях в его работе

© Depositphotos.com / inkytapeЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Depositphotos.com / inkytape
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пользователи Telegram жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные детектора сбое от Brand analytics.
По состоянию на 12.30 мск уровень сообщений о сбоях в три раза превосходит базовый.
 
ТехнологииРоссияTelegram
 
 
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