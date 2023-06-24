https://ria.ru/20230624/sberbank-1880209691.html
Сбербанк в России работает в штатном режиме
Сбербанк в России работает в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2023
Сбербанк в России работает в штатном режиме
Сбербанк и его офисы по всей стране работают в штатном режиме, повышенного спроса на наличные или иностранную валюту нет, сообщили в пресс-службе кредитной... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:36
2023-06-24T16:36
2023-06-24T16:40
экономика
россия
сбербанк россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756094426_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_7da80bc5774682416badf241db5066b0.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сбербанк и его офисы по всей стране работают в штатном режиме, повышенного спроса на наличные или иностранную валюту нет, сообщили в пресс-службе кредитной организации."Сбербанк и его офисы по всей стране работают в штатном режиме", - сказано в сообщении.Отмечается, что повышенного спроса на снятие наличных или обмен валюты нет. "Кроме того, мы не фиксируем повышенного спроса клиентов на валютно-обменные операции, они находятся на уровне стандартных значений. Повышенного спроса на снятие наличных также нет, все операции в штатном режиме", - добавили в Сбербанке.Ранее в субботу ряд крупнейших российских банков заявили о штатной работе. При этом в крымском РНКБ заявили РИА Новости, что также не видят повышенного спроса на валюту или наличные.
https://ria.ru/20230624/valyuty-1880200918.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756094426_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_8a2691eb8f003fd9b2ee80f6988f8910.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сбербанк россии
Экономика, Россия, Сбербанк России
Сбербанк в России работает в штатном режиме
Сбербанк и офисы в России работает в штатном режиме
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сбербанк и его офисы по всей стране работают в штатном режиме, повышенного спроса на наличные или иностранную валюту нет, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"Сбербанк и его офисы по всей стране работают в штатном режиме", - сказано в сообщении.
Отмечается, что повышенного спроса на снятие наличных или обмен валюты нет. "Кроме того, мы не фиксируем повышенного спроса клиентов на валютно-обменные операции, они находятся на уровне стандартных значений. Повышенного спроса на снятие наличных также нет, все операции в штатном режиме", - добавили в Сбербанке.
Ранее в субботу ряд крупнейших российских банков заявили о штатной работе. При этом в крымском РНКБ заявили РИА Новости, что также не видят повышенного спроса на валюту или наличные.
Российские банки снизили курсы обмена валют