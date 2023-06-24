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Сбербанк в России работает в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2023
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16:36 24.06.2023 (обновлено: 16:40 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/sberbank-1880209691.html
Сбербанк в России работает в штатном режиме
Сбербанк в России работает в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2023
Сбербанк в России работает в штатном режиме
Сбербанк и его офисы по всей стране работают в штатном режиме, повышенного спроса на наличные или иностранную валюту нет, сообщили в пресс-службе кредитной... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:36
2023-06-24T16:40
экономика
россия
сбербанк россии
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сбербанк и его офисы по всей стране работают в штатном режиме, повышенного спроса на наличные или иностранную валюту нет, сообщили в пресс-службе кредитной организации."Сбербанк и его офисы по всей стране работают в штатном режиме", - сказано в сообщении.Отмечается, что повышенного спроса на снятие наличных или обмен валюты нет. "Кроме того, мы не фиксируем повышенного спроса клиентов на валютно-обменные операции, они находятся на уровне стандартных значений. Повышенного спроса на снятие наличных также нет, все операции в штатном режиме", - добавили в Сбербанке.Ранее в субботу ряд крупнейших российских банков заявили о штатной работе. При этом в крымском РНКБ заявили РИА Новости, что также не видят повышенного спроса на валюту или наличные.
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экономика, россия, сбербанк россии
Экономика, Россия, Сбербанк России
Сбербанк в России работает в штатном режиме

Сбербанк и офисы в России работает в штатном режиме

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОтделение Сбербанка
Отделение Сбербанка - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Отделение Сбербанка. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сбербанк и его офисы по всей стране работают в штатном режиме, повышенного спроса на наличные или иностранную валюту нет, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"Сбербанк и его офисы по всей стране работают в штатном режиме", - сказано в сообщении.
Отмечается, что повышенного спроса на снятие наличных или обмен валюты нет. "Кроме того, мы не фиксируем повышенного спроса клиентов на валютно-обменные операции, они находятся на уровне стандартных значений. Повышенного спроса на снятие наличных также нет, все операции в штатном режиме", - добавили в Сбербанке.
Ранее в субботу ряд крупнейших российских банков заявили о штатной работе. При этом в крымском РНКБ заявили РИА Новости, что также не видят повышенного спроса на валюту или наличные.
Табло курса обмена валют - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Российские банки снизили курсы обмена валют
Вчера, 16:01
 
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