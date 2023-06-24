https://ria.ru/20230624/sberbank-1880209691.html

Сбербанк в России работает в штатном режиме

Сбербанк в России работает в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2023

Сбербанк в России работает в штатном режиме

Сбербанк и его офисы по всей стране работают в штатном режиме, повышенного спроса на наличные или иностранную валюту нет, сообщили в пресс-службе кредитной... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:36

2023-06-24T16:36

2023-06-24T16:40

экономика

россия

сбербанк россии

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сбербанк и его офисы по всей стране работают в штатном режиме, повышенного спроса на наличные или иностранную валюту нет, сообщили в пресс-службе кредитной организации."Сбербанк и его офисы по всей стране работают в штатном режиме", - сказано в сообщении.Отмечается, что повышенного спроса на снятие наличных или обмен валюты нет. "Кроме того, мы не фиксируем повышенного спроса клиентов на валютно-обменные операции, они находятся на уровне стандартных значений. Повышенного спроса на снятие наличных также нет, все операции в штатном режиме", - добавили в Сбербанке.Ранее в субботу ряд крупнейших российских банков заявили о штатной работе. При этом в крымском РНКБ заявили РИА Новости, что также не видят повышенного спроса на валюту или наличные.

https://ria.ru/20230624/valyuty-1880200918.html

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экономика, россия, сбербанк россии