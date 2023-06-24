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США отложат введение новых санкций против ЧВК "Вагнер", пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2023
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21:50 24.06.2023 (обновлено: 21:51 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/sanktsii-1880256589.html
США отложат введение новых санкций против ЧВК "Вагнер", пишут СМИ
США отложат введение новых санкций против ЧВК "Вагнер", пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2023
США отложат введение новых санкций против ЧВК "Вагнер", пишут СМИ
США отложат введение новых санкций против ЧВК "Вагнер", чтобы не создавать впечатления солидаризации с одной из сторон ситуации в России, пишет деловое издание... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T21:50
2023-06-24T21:51
в мире
россия
сша
санкции
санкции в отношении россии
попытка вооруженного мятежа
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ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. США отложат введение новых санкций против ЧВК "Вагнер", чтобы не создавать впечатления солидаризации с одной из сторон ситуации в России, пишет деловое издание Wall Street Journal. По данным газеты, новые санкции против "Вагнера" планировалось объявить во вторник. "Вашингтон не хочет выглядеть, будто он принимает ту или иную сторону в этом", - цитирует Wall Street Journal неназванный источник. ЧВК "Вагнер" находится под санкциями США, которые объявили ее "транснациональной преступной организацией". В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, россия, сша, санкции, санкции в отношении россии, попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, США, Санкции, Санкции в отношении России, Попытка вооруженного мятежа
США отложат введение новых санкций против ЧВК "Вагнер", пишут СМИ

WSJ: США отложат введение новых санкций против ЧВК "Вагнер" из-за событий в России

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкШеврон бойца ЧВК "Вагнер"
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Шеврон бойца ЧВК "Вагнер". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. США отложат введение новых санкций против ЧВК "Вагнер", чтобы не создавать впечатления солидаризации с одной из сторон ситуации в России, пишет деловое издание Wall Street Journal.
По данным газеты, новые санкции против "Вагнера" планировалось объявить во вторник.
«
"Вашингтон не хочет выглядеть, будто он принимает ту или иную сторону в этом", - цитирует Wall Street Journal неназванный источник.
ЧВК "Вагнер" находится под санкциями США, которые объявили ее "транснациональной преступной организацией".
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Вчера, 11:36
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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