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Минск анонсировал новые ответные меры на санкции Запада - РИА Новости, 24.06.2023
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21:33 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/sanktsii-1880254560.html
Минск анонсировал новые ответные меры на санкции Запада
Минск анонсировал новые ответные меры на санкции Запада - РИА Новости, 24.06.2023
Минск анонсировал новые ответные меры на санкции Запада
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник в интервью анонсировал новые ответные меры на санкции Запада. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T21:33
2023-06-24T21:33
белоруссия
украина
варшава
сергей алейник
в мире
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МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник в интервью анонсировал новые ответные меры на санкции Запада. "Конечно, мы принимаем и ответные меры. Вы знаете, что принят целый ряд решений: и перечень недружественных стран, и ограничения по технологическому импорту для западных стран, и ограничения по целой гамме продовольственных товаров. Вы знаете, что на этой неделе было принято решение об ограничении въезда польских прицепов и полуприцепов на территорию Беларуси. Это ответная мера на последние санкционные решения Варшавы в отношении Республики Беларусь. Готовятся еще дополнительные меры, о которых, я думаю, мы скоро публично узнаем", - рассказал Алейник в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу. Министр обратил внимание, что Белоруссия, несмотря на все санкции, осуществляет торговлю со 189 странами мира. Довольно успешно удалось переориентировать экспортные потоки со стран Запада и Украины (в прежние времена удельный вес этого направления в объеме белорусского экспорта доходил до 40%), отметил Сергей Алейник. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года и подавления протестов оппозиции против их итогов. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
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белоруссия, украина, варшава, сергей алейник, в мире
Белоруссия, Украина, Варшава, Сергей Алейник, В мире
Минск анонсировал новые ответные меры на санкции Запада

Глава МИД Белоруссии Алейник анонсировал новые ответные меры на санкции Запада

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Иван Руднев
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Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Архивное фото
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МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник в интервью анонсировал новые ответные меры на санкции Запада.
"Конечно, мы принимаем и ответные меры. Вы знаете, что принят целый ряд решений: и перечень недружественных стран, и ограничения по технологическому импорту для западных стран, и ограничения по целой гамме продовольственных товаров. Вы знаете, что на этой неделе было принято решение об ограничении въезда польских прицепов и полуприцепов на территорию Беларуси. Это ответная мера на последние санкционные решения Варшавы в отношении Республики Беларусь. Готовятся еще дополнительные меры, о которых, я думаю, мы скоро публично узнаем", - рассказал Алейник в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу.
Министр обратил внимание, что Белоруссия, несмотря на все санкции, осуществляет торговлю со 189 странами мира. Довольно успешно удалось переориентировать экспортные потоки со стран Запада и Украины (в прежние времена удельный вес этого направления в объеме белорусского экспорта доходил до 40%), отметил Сергей Алейник.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года и подавления протестов оппозиции против их итогов. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
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