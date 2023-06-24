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Губернатор Самарской области рассказал о ситуации в регионе - РИА Новости, 24.06.2023
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14:48 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/samara-1880188908.html
Губернатор Самарской области рассказал о ситуации в регионе
Губернатор Самарской области рассказал о ситуации в регионе - РИА Новости, 24.06.2023
Губернатор Самарской области рассказал о ситуации в регионе
Обстановка в Самарской области находится под контролем, предприятия и объекты социальной и инженерной инфраструктуры работают штатно, заявил в видеообращении... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:48
2023-06-24T14:48
россия
самарская область
дмитрий азаров
евгений пригожин
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
попытка вооруженного мятежа
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САРАТОВ, 24 июн - РИА Новости. Обстановка в Самарской области находится под контролем, предприятия и объекты социальной и инженерной инфраструктуры работают штатно, заявил в видеообращении губернатор Дмитрий Азаров. "В Самарской области ситуация находится под контролем. Безопасность обеспечивается органами правопорядка. Всем ведомствам доведены необходимые указания. Предприятия региона, объекты социальной и инженерной инфраструктуры продолжают работать в штатном режиме", - сказал Азаров на видео, распространенном пресс-службой правительства региона. Он отметил, что многие испытывают тревогу в связи с текущими событиями. "Это тревога за нашу Родину… Неоднократно бывал в зоне СВО и знаю, что все наши защитники достойно несут службу, защищают нашу Родину, выполняют боевые задачи. А мы здесь просто обязаны обеспечить им надежный и крепкий тыл. Проявить единство и твердость. Сделать все, чтобы не допустить раскола между людьми, которого только и ждут наши недруги", - заявил губернатор. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
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россия, самарская область, дмитрий азаров, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, попытка вооруженного мятежа
Россия, Самарская область, Дмитрий Азаров, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество, Попытка вооруженного мятежа
Губернатор Самарской области рассказал о ситуации в регионе

Губернатор Азаров: ситуация в Самарской области под контролем, предприятия работают штатно

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкГорода России. Самара
Города России. Самара - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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САРАТОВ, 24 июн - РИА Новости. Обстановка в Самарской области находится под контролем, предприятия и объекты социальной и инженерной инфраструктуры работают штатно, заявил в видеообращении губернатор Дмитрий Азаров.
"В Самарской области ситуация находится под контролем. Безопасность обеспечивается органами правопорядка. Всем ведомствам доведены необходимые указания. Предприятия региона, объекты социальной и инженерной инфраструктуры продолжают работать в штатном режиме", - сказал Азаров на видео, распространенном пресс-службой правительства региона.
Он отметил, что многие испытывают тревогу в связи с текущими событиями.
"Это тревога за нашу Родину… Неоднократно бывал в зоне СВО и знаю, что все наши защитники достойно несут службу, защищают нашу Родину, выполняют боевые задачи. А мы здесь просто обязаны обеспечить им надежный и крепкий тыл. Проявить единство и твердость. Сделать все, чтобы не допустить раскола между людьми, которого только и ждут наши недруги", - заявил губернатор.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.
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РоссияСамарская областьДмитрий АзаровЕвгений ПригожинВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ОбществоПопытка вооруженного мятежа
 
 
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