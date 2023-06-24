https://ria.ru/20230624/samara-1880188908.html

Губернатор Самарской области рассказал о ситуации в регионе

Губернатор Самарской области рассказал о ситуации в регионе - РИА Новости, 24.06.2023

Губернатор Самарской области рассказал о ситуации в регионе

Обстановка в Самарской области находится под контролем, предприятия и объекты социальной и инженерной инфраструктуры работают штатно, заявил в видеообращении... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:48

2023-06-24T14:48

2023-06-24T14:48

россия

самарская область

дмитрий азаров

евгений пригожин

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

попытка вооруженного мятежа

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САРАТОВ, 24 июн - РИА Новости. Обстановка в Самарской области находится под контролем, предприятия и объекты социальной и инженерной инфраструктуры работают штатно, заявил в видеообращении губернатор Дмитрий Азаров. "В Самарской области ситуация находится под контролем. Безопасность обеспечивается органами правопорядка. Всем ведомствам доведены необходимые указания. Предприятия региона, объекты социальной и инженерной инфраструктуры продолжают работать в штатном режиме", - сказал Азаров на видео, распространенном пресс-службой правительства региона. Он отметил, что многие испытывают тревогу в связи с текущими событиями. "Это тревога за нашу Родину… Неоднократно бывал в зоне СВО и знаю, что все наши защитники достойно несут службу, защищают нашу Родину, выполняют боевые задачи. А мы здесь просто обязаны обеспечить им надежный и крепкий тыл. Проявить единство и твердость. Сделать все, чтобы не допустить раскола между людьми, которого только и ждут наши недруги", - заявил губернатор. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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россия, самарская область, дмитрий азаров, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, попытка вооруженного мятежа