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Движение поездов Южного направления идет по графику - РИА Новости, 24.06.2023
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14:11 24.06.2023 (обновлено: 14:17 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/rzhd-1880181291.html
Движение поездов Южного направления идет по графику
Движение поездов Южного направления идет по графику - РИА Новости, 24.06.2023
Движение поездов Южного направления идет по графику
Поезда южного направления на сети РЖД следуют по расписанию, сообщила компания. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:11
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Поезда южного направления на сети РЖД следуют по расписанию, сообщила компания."Движение поездов южного направления осуществляется по расписанию. В настоящее время пассажирские поезда на сети РЖД, в том числе в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем, следуют по графику", - сообщили в РЖД.Там напомнили, что на объектах РЖД принимаются необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта.
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ржд, ростов-на-дону, воронеж, россия
РЖД, Ростов-на-Дону, Воронеж, Россия
Движение поездов Южного направления идет по графику

РЖД: движение поездов Южного направления осуществляется по расписанию

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПоезд компании РЖД
Поезд компании РЖД - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Поезд компании РЖД. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Поезда южного направления на сети РЖД следуют по расписанию, сообщила компания.
"Движение поездов южного направления осуществляется по расписанию. В настоящее время пассажирские поезда на сети РЖД, в том числе в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем, следуют по графику", - сообщили в РЖД.
Там напомнили, что на объектах РЖД принимаются необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта.
Поезд дальнего следования - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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