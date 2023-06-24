https://ria.ru/20230624/rzhd-1880181291.html

Движение поездов Южного направления идет по графику

Движение поездов Южного направления идет по графику - РИА Новости, 24.06.2023

Движение поездов Южного направления идет по графику

Поезда южного направления на сети РЖД следуют по расписанию, сообщила компания. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:11

2023-06-24T14:11

2023-06-24T14:17

ржд

ростов-на-дону

воронеж

россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Поезда южного направления на сети РЖД следуют по расписанию, сообщила компания."Движение поездов южного направления осуществляется по расписанию. В настоящее время пассажирские поезда на сети РЖД, в том числе в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем, следуют по графику", - сообщили в РЖД.Там напомнили, что на объектах РЖД принимаются необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта.

https://ria.ru/20230624/vokzal-1880182275.html

ростов-на-дону

воронеж

россия

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ржд, ростов-на-дону, воронеж, россия