https://ria.ru/20230624/ryazan-1880153389.html

Мероприятия в Рязанской области проходят штатно, заявил губернатор

Мероприятия в Рязанской области проходят штатно, заявил губернатор - РИА Новости, 24.06.2023

Мероприятия в Рязанской области проходят штатно, заявил губернатор

Обстановка в Рязанской области спокойная и контролируемая, мероприятия проходят штатно, написал в телеграм-канале губернатор Павел Малков. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T11:38

2023-06-24T11:38

2023-06-24T11:38

россия

рязанская область

рязань

павел малков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787994231_0:0:2546:1433_1920x0_80_0_0_757385fd5e607dc568a89269f0b7d31b.jpg

РЯЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Обстановка в Рязанской области спокойная и контролируемая, мероприятия проходят штатно, написал в телеграм-канале губернатор Павел Малков. "Обстановка в регионе спокойная и контролируемая. Все мероприятия проходят в штатном режиме", - написал Малков. Он отметил, что Рязань — это самое сердце России, регион с многовековым укладом и славными воинскими традициями. "Здесь нет и не может быть людей, которые пойдут на предательство Родины. Каждый вносит свой вклад и поддерживает наших бойцов при проведении специальной военной операции", - добавил губернатор. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

https://ria.ru/20230624/prikazy-1880151560.html

https://ria.ru/20230624/situatsiya-1880152861.html

россия

рязанская область

рязань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, рязанская область, рязань, павел малков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, безопасность