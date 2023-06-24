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Мероприятия в Рязанской области проходят штатно, заявил губернатор - РИА Новости, 24.06.2023
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11:38 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/ryazan-1880153389.html
Мероприятия в Рязанской области проходят штатно, заявил губернатор
Мероприятия в Рязанской области проходят штатно, заявил губернатор - РИА Новости, 24.06.2023
Мероприятия в Рязанской области проходят штатно, заявил губернатор
Обстановка в Рязанской области спокойная и контролируемая, мероприятия проходят штатно, написал в телеграм-канале губернатор Павел Малков. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:38
2023-06-24T11:38
россия
рязанская область
рязань
павел малков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
безопасность
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РЯЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Обстановка в Рязанской области спокойная и контролируемая, мероприятия проходят штатно, написал в телеграм-канале губернатор Павел Малков. "Обстановка в регионе спокойная и контролируемая. Все мероприятия проходят в штатном режиме", - написал Малков. Он отметил, что Рязань — это самое сердце России, регион с многовековым укладом и славными воинскими традициями. "Здесь нет и не может быть людей, которые пойдут на предательство Родины. Каждый вносит свой вклад и поддерживает наших бойцов при проведении специальной военной операции", - добавил губернатор. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
https://ria.ru/20230624/prikazy-1880151560.html
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рязанская область
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россия, рязанская область, рязань, павел малков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, безопасность
Россия, Рязанская область, Рязань, Павел Малков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Безопасность
Мероприятия в Рязанской области проходят штатно, заявил губернатор

Рязанский губернатор Малков заявил, что в регионе сохраняется спокойная обстановка

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области | Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области
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Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Обстановка в Рязанской области спокойная и контролируемая, мероприятия проходят штатно, написал в телеграм-канале губернатор Павел Малков.
"Обстановка в регионе спокойная и контролируемая. Все мероприятия проходят в штатном режиме", - написал Малков.
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Он отметил, что Рязань — это самое сердце России, регион с многовековым укладом и славными воинскими традициями. "Здесь нет и не может быть людей, которые пойдут на предательство Родины. Каждый вносит свой вклад и поддерживает наших бойцов при проведении специальной военной операции", - добавил губернатор.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
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РоссияРязанская областьРязаньПавел МалковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинБезопасность
 
 
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