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В Ростове-на-Дону временно закроют предприятия "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 24.06.2023
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16:52 24.06.2023 (обновлено: 16:57 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/rostov-1880212674.html
В Ростове-на-Дону временно закроют предприятия "Вкусно — и точка"
В Ростове-на-Дону временно закроют предприятия "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 24.06.2023
В Ростове-на-Дону временно закроют предприятия "Вкусно — и точка"
Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" временно закроет все предприятия сети в Ростове-на-Дону в целях безопасности сотрудников и гостей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:52
2023-06-24T16:57
ростов-на-дону
ростовская область
владимир путин
россия
евгений пригожин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" временно закроет все предприятия сети в Ростове-на-Дону в целях безопасности сотрудников и гостей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Безопасность гостей и сотрудников компании "Вкусно - и точка" являются нашим приоритетом. В сложившейся ситуации руководство компании приняло решение временно закрыть все предприятия сети в Ростове-на-Дону", - сообщили в компании."При временном закрытии предприятий компания выполнит все обязательства перед сотрудниками", - добавили там.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
https://ria.ru/20230624/bolnitsy-1880193798.html
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ростов-на-дону, ростовская область, владимир путин, россия, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Владимир Путин, Россия, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Ростове-на-Дону временно закроют предприятия "Вкусно — и точка"

"Вкусно — и точка" временно закроет все предприятия сети в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНовые наборы "Кидс Комбо" в ресторане быстрого питания "Вкусно и точка"
Новые наборы Кидс Комбо в ресторане быстрого питания Вкусно и точка - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Новые наборы "Кидс Комбо" в ресторане быстрого питания "Вкусно и точка". Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" временно закроет все предприятия сети в Ростове-на-Дону в целях безопасности сотрудников и гостей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Безопасность гостей и сотрудников компании "Вкусно - и точка" являются нашим приоритетом. В сложившейся ситуации руководство компании приняло решение временно закрыть все предприятия сети в Ростове-на-Дону", - сообщили в компании.
Обстановка в районе здания ЮВО в Ростове-на Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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Вчера, 15:20
"При временном закрытии предприятий компания выполнит все обязательства перед сотрудниками", - добавили там.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
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Ростов-на-ДонуРостовская областьВладимир ПутинРоссияЕвгений ПригожинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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