https://ria.ru/20230624/rostov-1880212674.html

В Ростове-на-Дону временно закроют предприятия "Вкусно — и точка"

В Ростове-на-Дону временно закроют предприятия "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 24.06.2023

В Ростове-на-Дону временно закроют предприятия "Вкусно — и точка"

Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" временно закроет все предприятия сети в Ростове-на-Дону в целях безопасности сотрудников и гостей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:52

2023-06-24T16:52

2023-06-24T16:57

ростов-на-дону

ростовская область

владимир путин

россия

евгений пригожин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" временно закроет все предприятия сети в Ростове-на-Дону в целях безопасности сотрудников и гостей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Безопасность гостей и сотрудников компании "Вкусно - и точка" являются нашим приоритетом. В сложившейся ситуации руководство компании приняло решение временно закрыть все предприятия сети в Ростове-на-Дону", - сообщили в компании."При временном закрытии предприятий компания выполнит все обязательства перед сотрудниками", - добавили там.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.

https://ria.ru/20230624/bolnitsy-1880193798.html

https://ria.ru/20230624/rostov-1880212558.html

ростов-на-дону

ростовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ростов-на-дону, ростовская область, владимир путин, россия, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)