В Ростове-на-Дону временно закроют предприятия "Вкусно — и точка"
"Вкусно — и точка" временно закроет все предприятия сети в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНовые наборы "Кидс Комбо" в ресторане быстрого питания "Вкусно и точка"
Новые наборы "Кидс Комбо" в ресторане быстрого питания "Вкусно и точка". Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" временно закроет все предприятия сети в Ростове-на-Дону в целях безопасности сотрудников и гостей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Безопасность гостей и сотрудников компании "Вкусно - и точка" являются нашим приоритетом. В сложившейся ситуации руководство компании приняло решение временно закрыть все предприятия сети в Ростове-на-Дону", - сообщили в компании.
"При временном закрытии предприятий компания выполнит все обязательства перед сотрудниками", - добавили там.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.