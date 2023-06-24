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На главном автовокзале Ростова-на-Дону отменили все рейсы на субботу - РИА Новости, 24.06.2023
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16:51 24.06.2023 (обновлено: 16:53 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/rostov-1880212558.html
На главном автовокзале Ростова-на-Дону отменили все рейсы на субботу
На главном автовокзале Ростова-на-Дону отменили все рейсы на субботу - РИА Новости, 24.06.2023
На главном автовокзале Ростова-на-Дону отменили все рейсы на субботу
Все рейсы, которые принимает или отправляет главный автовокзал Ростова-на-Дону, отменены, сообщают автовокзалы Ростовской области. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:51
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ростов-на-дону
ростов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Все рейсы, которые принимает или отправляет главный автовокзал Ростова-на-Дону, отменены, сообщают автовокзалы Ростовской области. "На 24.06 все автобусные рейсы от главного автовокзала и на главный автовокзал отменены. Продажа билетов не производится. Следим за ситуацией, при изменениях - оповестим дополнительно", - говорится в сообщении. Информация по рейсам на воскресенье появится 25 июня. Билеты, купленные на отмененные рейсы, можно сдать в течение 30 дней. Ранее пресс-служба областного правительства сообщила, что продажа билетов на междугородние автобусы из Ростова-на-Дону приостановлена на те направления, по которым перекрыто движение транспорта.
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ростов-на-дону, ростов, ростовская область
Ростов-на-Дону, Ростов, Ростовская область
На главном автовокзале Ростова-на-Дону отменили все рейсы на субботу

Все рейсы, принимаемые или отправляемые главным автовокзалом Ростова-на-Дону, отменили

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗнак остановки общественного транспорта у здания автовокзала
Знак остановки общественного транспорта у здания автовокзала - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Знак остановки общественного транспорта у здания автовокзала. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Все рейсы, которые принимает или отправляет главный автовокзал Ростова-на-Дону, отменены, сообщают автовокзалы Ростовской области.
"На 24.06 все автобусные рейсы от главного автовокзала и на главный автовокзал отменены. Продажа билетов не производится. Следим за ситуацией, при изменениях - оповестим дополнительно", - говорится в сообщении.
Информация по рейсам на воскресенье появится 25 июня. Билеты, купленные на отмененные рейсы, можно сдать в течение 30 дней.
Ранее пресс-служба областного правительства сообщила, что продажа билетов на междугородние автобусы из Ростова-на-Дону приостановлена на те направления, по которым перекрыто движение транспорта.
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