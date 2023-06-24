https://ria.ru/20230624/rostov-1880212558.html

На главном автовокзале Ростова-на-Дону отменили все рейсы на субботу

На главном автовокзале Ростова-на-Дону отменили все рейсы на субботу - РИА Новости, 24.06.2023

На главном автовокзале Ростова-на-Дону отменили все рейсы на субботу

Все рейсы, которые принимает или отправляет главный автовокзал Ростова-на-Дону, отменены, сообщают автовокзалы Ростовской области. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:51

2023-06-24T16:51

2023-06-24T16:53

ростов-на-дону

ростов

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Все рейсы, которые принимает или отправляет главный автовокзал Ростова-на-Дону, отменены, сообщают автовокзалы Ростовской области. "На 24.06 все автобусные рейсы от главного автовокзала и на главный автовокзал отменены. Продажа билетов не производится. Следим за ситуацией, при изменениях - оповестим дополнительно", - говорится в сообщении. Информация по рейсам на воскресенье появится 25 июня. Билеты, купленные на отмененные рейсы, можно сдать в течение 30 дней. Ранее пресс-служба областного правительства сообщила, что продажа билетов на междугородние автобусы из Ростова-на-Дону приостановлена на те направления, по которым перекрыто движение транспорта.

https://ria.ru/20230624/shtab-1880198752.html

ростов-на-дону

ростов

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