https://ria.ru/20230624/rostov-1880212558.html
На главном автовокзале Ростова-на-Дону отменили все рейсы на субботу
На главном автовокзале Ростова-на-Дону отменили все рейсы на субботу - РИА Новости, 24.06.2023
На главном автовокзале Ростова-на-Дону отменили все рейсы на субботу
Все рейсы, которые принимает или отправляет главный автовокзал Ростова-на-Дону, отменены, сообщают автовокзалы Ростовской области. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:51
2023-06-24T16:51
2023-06-24T16:53
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Все рейсы, которые принимает или отправляет главный автовокзал Ростова-на-Дону, отменены, сообщают автовокзалы Ростовской области. "На 24.06 все автобусные рейсы от главного автовокзала и на главный автовокзал отменены. Продажа билетов не производится. Следим за ситуацией, при изменениях - оповестим дополнительно", - говорится в сообщении. Информация по рейсам на воскресенье появится 25 июня. Билеты, купленные на отмененные рейсы, можно сдать в течение 30 дней. Ранее пресс-служба областного правительства сообщила, что продажа билетов на междугородние автобусы из Ростова-на-Дону приостановлена на те направления, по которым перекрыто движение транспорта.
https://ria.ru/20230624/shtab-1880198752.html
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ростов-на-дону, ростов, ростовская область
Ростов-на-Дону, Ростов, Ростовская область
На главном автовокзале Ростова-на-Дону отменили все рейсы на субботу
Все рейсы, принимаемые или отправляемые главным автовокзалом Ростова-на-Дону, отменили
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Все рейсы, которые принимает или отправляет главный автовокзал Ростова-на-Дону, отменены, сообщают автовокзалы Ростовской области.
"На 24.06 все автобусные рейсы от главного автовокзала и на главный автовокзал отменены. Продажа билетов не производится. Следим за ситуацией, при изменениях - оповестим дополнительно", - говорится в сообщении.
Информация по рейсам на воскресенье появится 25 июня. Билеты, купленные на отмененные рейсы, можно сдать в течение 30 дней.
Ранее пресс-служба областного правительства сообщила, что продажа билетов на междугородние автобусы из Ростова-на-Дону приостановлена на те направления, по которым перекрыто движение транспорта.
Возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону произошла потасовка