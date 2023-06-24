https://ria.ru/20230624/rostov-1880211571.html
КПП между ДНР и Ростовской областью работает в штатном режиме
КПП между ДНР и Ростовской областью работает в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2023
КПП между ДНР и Ростовской областью работает в штатном режиме
Пропускной пункт "Успенка" между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью работает в штатном режиме, никаких новых ограничений нет, рассказали РИА... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:46
2023-06-24T16:46
2023-06-24T16:46
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ДОНЕЦК, 24 июня - РИА Новости. Пропускной пункт "Успенка" между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью работает в штатном режиме, никаких новых ограничений нет, рассказали РИА Новости жители, которые пересекали КПП в сторону Донецка сегодня. "Все работает, ничего не перекрыто, все нормально. Все в штатном режиме", - рассказала жительница Донецка Светлана. По словам другой жительницы ДНР, очереди на въезд в республику из тех, кто пересекает границу пешком, нет, есть большая очередь из машин. "Прошли с ребенком за пять минут. Всех пропускают. Спросила, обратно выпустят? Сказали, выпустят. Перед нами было человека три", - сказала РИА Новости Надежда. При этом в единой диспетчерской ДНР РИА Новости заявили, что все автобусы через КПП отменены.
https://ria.ru/20230624/obstanovka-1880141912.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк, ростовская область
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Ростовская область
КПП между ДНР и Ростовской областью работает в штатном режиме
Местные жители: КПП "Успенка" между ДНР и Ростовской областью работает в штатном режиме
ДОНЕЦК, 24 июня - РИА Новости. Пропускной пункт "Успенка" между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью работает в штатном режиме, никаких новых ограничений нет, рассказали РИА Новости жители, которые пересекали КПП в сторону Донецка сегодня.
"Все работает, ничего не перекрыто, все нормально. Все в штатном режиме", - рассказала жительница Донецка Светлана.
По словам другой жительницы ДНР, очереди на въезд в республику из тех, кто пересекает границу пешком, нет, есть большая очередь из машин.
"Прошли с ребенком за пять минут. Всех пропускают. Спросила, обратно выпустят? Сказали, выпустят. Перед нами было человека три", - сказала РИА Новости Надежда.
При этом в единой диспетчерской ДНР РИА Новости заявили, что все автобусы через КПП отменены.
Власти рассказали об обстановке на трассах в Ростовской области