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КПП между ДНР и Ростовской областью работает в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2023
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16:46 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/rostov-1880211571.html
КПП между ДНР и Ростовской областью работает в штатном режиме
КПП между ДНР и Ростовской областью работает в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2023
КПП между ДНР и Ростовской областью работает в штатном режиме
Пропускной пункт "Успенка" между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью работает в штатном режиме, никаких новых ограничений нет, рассказали РИА... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:46
2023-06-24T16:46
в мире
донецкая народная республика
донецк
ростовская область
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ДОНЕЦК, 24 июня - РИА Новости. Пропускной пункт "Успенка" между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью работает в штатном режиме, никаких новых ограничений нет, рассказали РИА Новости жители, которые пересекали КПП в сторону Донецка сегодня. "Все работает, ничего не перекрыто, все нормально. Все в штатном режиме", - рассказала жительница Донецка Светлана. По словам другой жительницы ДНР, очереди на въезд в республику из тех, кто пересекает границу пешком, нет, есть большая очередь из машин. "Прошли с ребенком за пять минут. Всех пропускают. Спросила, обратно выпустят? Сказали, выпустят. Перед нами было человека три", - сказала РИА Новости Надежда. При этом в единой диспетчерской ДНР РИА Новости заявили, что все автобусы через КПП отменены.
https://ria.ru/20230624/obstanovka-1880141912.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк, ростовская область
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Ростовская область
КПП между ДНР и Ростовской областью работает в штатном режиме

Местные жители: КПП "Успенка" между ДНР и Ростовской областью работает в штатном режиме

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГраждане ДНР у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области
Граждане ДНР у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Граждане ДНР у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 июня - РИА Новости. Пропускной пункт "Успенка" между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью работает в штатном режиме, никаких новых ограничений нет, рассказали РИА Новости жители, которые пересекали КПП в сторону Донецка сегодня.
"Все работает, ничего не перекрыто, все нормально. Все в штатном режиме", - рассказала жительница Донецка Светлана.
По словам другой жительницы ДНР, очереди на въезд в республику из тех, кто пересекает границу пешком, нет, есть большая очередь из машин.
"Прошли с ребенком за пять минут. Всех пропускают. Спросила, обратно выпустят? Сказали, выпустят. Перед нами было человека три", - сказала РИА Новости Надежда.
При этом в единой диспетчерской ДНР РИА Новости заявили, что все автобусы через КПП отменены.
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