https://ria.ru/20230624/rostov-1880211571.html

КПП между ДНР и Ростовской областью работает в штатном режиме

КПП между ДНР и Ростовской областью работает в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2023

КПП между ДНР и Ростовской областью работает в штатном режиме

Пропускной пункт "Успенка" между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью работает в штатном режиме, никаких новых ограничений нет, рассказали РИА... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:46

2023-06-24T16:46

2023-06-24T16:46

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ДОНЕЦК, 24 июня - РИА Новости. Пропускной пункт "Успенка" между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью работает в штатном режиме, никаких новых ограничений нет, рассказали РИА Новости жители, которые пересекали КПП в сторону Донецка сегодня. "Все работает, ничего не перекрыто, все нормально. Все в штатном режиме", - рассказала жительница Донецка Светлана. По словам другой жительницы ДНР, очереди на въезд в республику из тех, кто пересекает границу пешком, нет, есть большая очередь из машин. "Прошли с ребенком за пять минут. Всех пропускают. Спросила, обратно выпустят? Сказали, выпустят. Перед нами было человека три", - сказала РИА Новости Надежда. При этом в единой диспетчерской ДНР РИА Новости заявили, что все автобусы через КПП отменены.

https://ria.ru/20230624/obstanovka-1880141912.html

донецкая народная республика

донецк

ростовская область

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в мире, донецкая народная республика, донецк, ростовская область