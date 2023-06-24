https://ria.ru/20230624/rostov-1880122148.html

Ростовский губернатор ввел ограничения в работе пригородного транспорта

Ростовский губернатор ввел ограничения в работе пригородного транспорта - РИА Новости, 24.06.2023

Ростовский губернатор ввел ограничения в работе пригородного транспорта

Временные ограничения в работе пригородного транспорта есть на таганрогском и северном направлениях из Ростова-на-Дону, сообщил губернатор Ростовской области... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T07:22

2023-06-24T07:22

2023-06-24T07:44

ростов-на-дону

ростовская область

азов

василий голубев

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Временные ограничения в работе пригородного транспорта есть на таганрогском и северном направлениях из Ростова-на-Дону, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его данным, муниципальный транспорт в Ростове-на-Дону работает, но при этом изменены маршруты по центру города. "Пригородный транспорт из Азова, Батайска и Аксая работает штатно. Есть временные ограничения на таганрогском, а также на северном направлении из Ростова", - написал он в телеграм-канале. Пригородный железнодорожный транспорт работает штатно.

https://ria.ru/20230624/otmena-1880121794.html

ростов-на-дону

ростовская область

азов

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ростов-на-дону, ростовская область, азов, василий голубев, происшествия