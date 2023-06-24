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Ростовский губернатор ввел ограничения в работе пригородного транспорта
Ростовский губернатор ввел ограничения в работе пригородного транспорта - РИА Новости, 24.06.2023
Ростовский губернатор ввел ограничения в работе пригородного транспорта
Временные ограничения в работе пригородного транспорта есть на таганрогском и северном направлениях из Ростова-на-Дону, сообщил губернатор Ростовской области... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T07:22
2023-06-24T07:22
2023-06-24T07:44
ростов-на-дону
ростовская область
азов
василий голубев
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Временные ограничения в работе пригородного транспорта есть на таганрогском и северном направлениях из Ростова-на-Дону, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его данным, муниципальный транспорт в Ростове-на-Дону работает, но при этом изменены маршруты по центру города. "Пригородный транспорт из Азова, Батайска и Аксая работает штатно. Есть временные ограничения на таганрогском, а также на северном направлении из Ростова", - написал он в телеграм-канале. Пригородный железнодорожный транспорт работает штатно.
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ростов-на-дону, ростовская область, азов, василий голубев, происшествия
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Азов, Василий Голубев, Происшествия
Ростовский губернатор ввел ограничения в работе пригородного транспорта
Губернатор: ввели ограничения в работе транспорта на двух направлениях из Ростова