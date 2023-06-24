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В Ростове-на-Дону приняли решение об отмене всех массовых мероприятий - РИА Новости, 24.06.2023
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07:14 24.06.2023 (обновлено: 10:46 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/rostov-1880121974.html
В Ростове-на-Дону приняли решение об отмене всех массовых мероприятий
В Ростове-на-Дону приняли решение об отмене всех массовых мероприятий - РИА Новости, 24.06.2023
В Ростове-на-Дону приняли решение об отмене всех массовых мероприятий
Все массовые мероприятия, запланированные на выходные в Ростове-на-Дону, отменены, написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T07:14
2023-06-24T10:46
ростов-на-дону
происшествия
россия
ростовская область
аксайский район
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Все массовые мероприятия, запланированные на выходные в Ростове-на-Дону, отменены, написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале."Принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону", - сообщил он.Ранее об отмене массовых мероприятий также сообщил глава Аксайского района Ростовской области.
https://ria.ru/20230624/rostov-1880121138.html
ростов-на-дону
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ростовская область
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ростов-на-дону, происшествия, россия, ростовская область, аксайский район, василий голубев
Ростов-на-Дону, Происшествия, Россия, Ростовская область, Аксайский район, Василий Голубев
В Ростове-на-Дону приняли решение об отмене всех массовых мероприятий

Губернатор Голубев сообщил об отмене массовых мероприятий в Ростове-на-Дону в выходные

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБронемашина военной полиции на улице Ростова-на-Дону
Бронемашина военной полиции на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бронемашина военной полиции на улице Ростова-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Все массовые мероприятия, запланированные на выходные в Ростове-на-Дону, отменены, написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
"Принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону", - сообщил он.
Ранее об отмене массовых мероприятий также сообщил глава Аксайского района Ростовской области.
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Ростов-на-ДонуПроисшествияРоссияРостовская областьАксайский районВасилий Голубев
 
 
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