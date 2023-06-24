https://ria.ru/20230624/rostov-1880121974.html

В Ростове-на-Дону приняли решение об отмене всех массовых мероприятий

В Ростове-на-Дону приняли решение об отмене всех массовых мероприятий - РИА Новости, 24.06.2023

В Ростове-на-Дону приняли решение об отмене всех массовых мероприятий

Все массовые мероприятия, запланированные на выходные в Ростове-на-Дону, отменены, написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T07:14

2023-06-24T07:14

2023-06-24T10:46

ростов-на-дону

происшествия

россия

ростовская область

аксайский район

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Все массовые мероприятия, запланированные на выходные в Ростове-на-Дону, отменены, написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале."Принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону", - сообщил он.Ранее об отмене массовых мероприятий также сообщил глава Аксайского района Ростовской области.

https://ria.ru/20230624/rostov-1880121138.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

аксайский район

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ростов-на-дону, происшествия, россия, ростовская область, аксайский район, василий голубев