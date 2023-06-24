https://ria.ru/20230624/rostov-1880121138.html
В Ростове-на-Дону временно изменят схему движения транспорта
В Ростове-на-Дону временно изменят схему движения транспорта - РИА Новости, 24.06.2023
В Ростове-на-Дону временно изменят схему движения транспорта
Схема движения транспорта в Ростове-на-Дону будет временно изменена, принимаются все меры для обеспечения жизнедеятельности города, сообщил глава... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T06:58
2023-06-24T06:58
2023-06-24T10:51
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Схема движения транспорта в Ростове-на-Дону будет временно изменена, принимаются все меры для обеспечения жизнедеятельности города, сообщил глава горадминистрации Алексей Логвиненко."Уважаемые ростовчане! В связи со сложившейся ситуацией временно будет изменена схема движения городского транспорта", - написал он в телеграм-канале, добавив, что информация об изменении маршрутов транспорта будет размещена на сайте администрации."Мы принимаем все необходимые меры для обеспечения жизнедеятельности города", - отметил он.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей Ростовской области. Позже он призвал жителей воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома. Он также дал поручения сохранять функционирование всех городских систем.
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ростов-на-дону, происшествия
Ростов-на-Дону, Происшествия
В Ростове-на-Дону временно изменят схему движения транспорта
Глава горадминистрации Ростова: принимают все меры для обеспечения жизнедеятельности
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Схема движения транспорта в Ростове-на-Дону будет временно изменена, принимаются все меры для обеспечения жизнедеятельности города, сообщил глава горадминистрации Алексей Логвиненко.
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"Уважаемые ростовчане! В связи со сложившейся ситуацией временно будет изменена схема движения городского транспорта", - написал он в телеграм-канале, добавив, что информация об изменении маршрутов транспорта будет размещена на сайте администрации.
"Мы принимаем все необходимые меры для обеспечения жизнедеятельности города", - отметил он.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей Ростовской области. Позже он призвал жителей воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома. Он также дал поручения сохранять функционирование всех городских систем.
В Московской области усилили меры безопасности