https://ria.ru/20230624/rostov-1880120612.html

Глава Ростовской области поручил сохранять работу всех городских систем

Глава Ростовской области поручил сохранять работу всех городских систем - РИА Новости, 24.06.2023

Глава Ростовской области поручил сохранять работу всех городских систем

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал поручения сохранять функционирование всех городских систем, ситуация находится под его контролем. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T06:33

2023-06-24T06:33

2023-06-24T06:39

ростовская область

ростов-на-дону

василий голубев

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал поручения сохранять функционирование всех городских систем, ситуация находится под его контролем."Дал необходимые поручения ростовской городской администрации и службам жизнеобеспечения Ростова принимать необходимые меры по сохранению нормального функционирования всех городских систем. Держу вопрос на контроле, регулярно заслушивая доклады. Еще раз прошу ростовчан без надобности не покидать дома и не приезжать в центр донской столицы", - написал Голубев в телеграм-канале.Ранее он призвал жителей воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома.

https://ria.ru/20230624/moskva-1880120229.html

ростовская область

ростов-на-дону

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ростовская область, ростов-на-дону, василий голубев, происшествия