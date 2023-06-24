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Глава Ростовской области поручил сохранять работу всех городских систем - РИА Новости, 24.06.2023
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06:33 24.06.2023 (обновлено: 06:39 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/rostov-1880120612.html
Глава Ростовской области поручил сохранять работу всех городских систем
Глава Ростовской области поручил сохранять работу всех городских систем - РИА Новости, 24.06.2023
Глава Ростовской области поручил сохранять работу всех городских систем
Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал поручения сохранять функционирование всех городских систем, ситуация находится под его контролем. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T06:33
2023-06-24T06:39
ростовская область
ростов-на-дону
василий голубев
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал поручения сохранять функционирование всех городских систем, ситуация находится под его контролем."Дал необходимые поручения ростовской городской администрации и службам жизнеобеспечения Ростова принимать необходимые меры по сохранению нормального функционирования всех городских систем. Держу вопрос на контроле, регулярно заслушивая доклады. Еще раз прошу ростовчан без надобности не покидать дома и не приезжать в центр донской столицы", - написал Голубев в телеграм-канале.Ранее он призвал жителей воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома.
https://ria.ru/20230624/moskva-1880120229.html
ростовская область
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ростовская область, ростов-на-дону, василий голубев, происшествия
Ростовская область, Ростов-на-Дону, Василий Голубев, Происшествия
Глава Ростовской области поручил сохранять работу всех городских систем

Глава Ростовской области дал поручения сохранять функционирование всех городских систем

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал поручения сохранять функционирование всех городских систем, ситуация находится под его контролем.
"Дал необходимые поручения ростовской городской администрации и службам жизнеобеспечения Ростова принимать необходимые меры по сохранению нормального функционирования всех городских систем. Держу вопрос на контроле, регулярно заслушивая доклады. Еще раз прошу ростовчан без надобности не покидать дома и не приезжать в центр донской столицы", - написал Голубев в телеграм-канале.
Ранее он призвал жителей воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома.
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Ростовская областьРостов-на-ДонуВасилий ГолубевПроисшествия
 
 
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