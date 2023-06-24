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Губернатор призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону - РИА Новости, 24.06.2023
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05:56 24.06.2023 (обновлено: 10:49 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/rostov-1880119347.html
Губернатор призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону
Губернатор призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону - РИА Новости, 24.06.2023
Губернатор призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону
Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома. Об этом говорится... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T05:56
2023-06-24T10:49
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
россия
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн — РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома. Об этом говорится в Telegram-канале главы региона."Уважаемые земляки! В связи со сложившейся ситуацией прошу воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома", — написал он.Глава региона также дал поручения сохранять функционирование всех городских систем. Кроме того, добавил он, в региональном центре временно изменится схема движения транспорта. Ситуация находится под контролем, подчеркнул Голубев.Ранее губернатор заявил, что правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей Ростовской области.В ночь на субботу Центр общественных связей Федеральной службы безопасности сообщил, что все распространенные данные в социальных сетях от имени Евгения Пригожина об "ударах Минобороны" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствуют действительности. ЦОС расценил их как информационную провокацию.Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса из-за организации вооруженного мятежа. Генпрокурор Игорь Краснов сообщил об этом президенту и указал на законность юридических действий.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают главе государства о принимаемых мерах после данных им поручений в связи с попыткой мятежа.
https://ria.ru/20230624/situatsiya-1880118195.html
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ростовская область, ростов-на-дону, происшествия, россия, василий голубев
Ростовская область, Ростов-на-Дону, Происшествия, Россия, Василий Голубев
Губернатор призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону

Ростовский губернатор Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВоенная техника на улице Ростова-на-Дону
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Военная техника на улице Ростова-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн — РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома. Об этом говорится в Telegram-канале главы региона.
«
"Уважаемые земляки! В связи со сложившейся ситуацией прошу воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома", — написал он.
Глава региона также дал поручения сохранять функционирование всех городских систем. Кроме того, добавил он, в региональном центре временно изменится схема движения транспорта. Ситуация находится под контролем, подчеркнул Голубев.
Ранее губернатор заявил, что правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей Ростовской области.
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В ночь на субботу Центр общественных связей Федеральной службы безопасности сообщил, что все распространенные данные в социальных сетях от имени Евгения Пригожина об "ударах Минобороны" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствуют действительности. ЦОС расценил их как информационную провокацию.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса из-за организации вооруженного мятежа. Генпрокурор Игорь Краснов сообщил об этом президенту и указал на законность юридических действий.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают главе государства о принимаемых мерах после данных им поручений в связи с попыткой мятежа.
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Ростовская областьРостов-на-ДонуПроисшествияРоссияВасилий Голубев
 
 
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