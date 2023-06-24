https://ria.ru/20230624/rossiya-1880196576.html
Катар выразил обеспокоенность ситуацией в России
Катар выразил обеспокоенность ситуацией в России - РИА Новости, 24.06.2023
Катар выразил обеспокоенность ситуацией в России
Катар обеспокоен ситуацией в России и призывает к максимальной сдержанности, говорится в заявлении катарского МИД в Twitter. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T15:36
2023-06-24T15:36
2023-06-24T15:37
в мире
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катар
ростов-на-дону
владимир путин
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
попытка вооруженного мятежа
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КАИР, 24 июн - РИА Новости. Катар обеспокоен ситуацией в России и призывает к максимальной сдержанности, говорится в заявлении катарского МИД в Twitter. "Государство Катар с большим беспокойством следит за развитием ситуации в Российской Федерации из-за мятежа против армии и призывает к максимальному уровню сдержанности, обратиться к голосу разума и оградить мирных жителей от последствий столкновений", - говорится в заявлении МИД Катара, опубликованном. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html
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в мире, россия, катар, ростов-на-дону, владимир путин, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, Катар, Ростов-на-Дону, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа
Катар выразил обеспокоенность ситуацией в России
МИД Катара выразил обеспокоенность ситуацией в России и призвал к сдержанности