https://ria.ru/20230624/rossiya-1880157280.html

В Евросоюзе считают события в России внутренним делом

В Евросоюзе считают события в России внутренним делом - РИА Новости, 24.06.2023

В Евросоюзе считают события в России внутренним делом

ЕС считает происходящее в России внутренним делом, следит за ситуацией, сообщил журналистам в Брюсселе представитель Еврокомиссии. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T12:03

2023-06-24T12:03

2023-06-24T13:48

россия

евгений пригожин

евросоюз

еврокомиссия

владимир путин

брюссель

в мире

попытка вооруженного мятежа

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. ЕС считает происходящее в России внутренним делом, следит за ситуацией, сообщил журналистам в Брюсселе представитель Еврокомиссии. "Это внутреннее дело России. Мы отслеживаем ситуацию", - сказал он. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.

https://ria.ru/20230624/putin-1880140757.html

россия

брюссель

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россия, евгений пригожин, евросоюз, еврокомиссия, владимир путин, брюссель, в мире, попытка вооруженного мятежа