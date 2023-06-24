https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории - РИА Новости, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Обращение Владимира Путина в связи с событиями вокруг Евгения Пригожина оказалось предельно прямолинейным и жестким. Происходящее названо военным мятежом и... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:36
2023-06-24T11:36
2023-06-24T13:48
аналитика
россия
евгений пригожин
владимир путин
попытка вооруженного мятежа
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Обращение Владимира Путина в связи с событиями вокруг Евгения Пригожина оказалось предельно прямолинейным и жестким. Происходящее названо военным мятежом и изменой Родине. ВС России получили приказ по нейтрализации организаторов.Слова президента один в один совпали с общественной оценкой происходящего, оценкой, которая сформировалась за последние двенадцать часов. Наиболее емко, хотя местами и нецензурно, в данный момент эту оценку высказывают ростовчане сейчас прямо в лицо мятежникам.Вчера днем Евгений Пригожин в глазах некоторых людей был героем и патриотом-правдорубом, пусть местами и излишне резким в своих оценках и действиях. Спустя полсуток он превратился в государственного изменника, пособника врага и предателя собственных бойцов из ЧВК "Вагнер", героически воюющих на фронте.И этот вердикт наш народ вынес самостоятельно, слушая, что вещал Пригожин, и наблюдая за тем, что он делает последние часы. Это, наверное, лучшая новость в нынешнем кризисе. Россия способна справиться с любыми испытаниями и вызовами, но только если ее общество трезво осознает происходящее и не заморочено лживыми фантомами. Именно общественный идейно-политический морок дважды в прошлом веке ставил страну на грань гибели и уничтожал государство. В основе наваждения всегда лежала глубокая и искренняя потребность нашего народа в справедливости, в стремлении исправить ошибки и установить более правильное мироустройство. Эта потребность одновременно и наша самая большая сила, и главная ахиллесова пята. Ее успешно эксплуатировали в своих совсем не чистых и добрых интересах самые разные люди. Так было, когда пала Российская империя, так случилось и с Советским Союзом.Но нынешние события показывают: мы извлекли уроки из прошлого, из такого тяжелого и даже катастрофического опыта. Российское общество сейчас демонстрирует рассудительность, здравый смысл и государственное мышление в самом высоком смысле этого слова.Нельзя раскалывать страну в момент, когда против нее ведется война на уничтожение. Нельзя бить в спину своей воюющей армии. Нет и не может быть оправданий предательству. Военный мятеж — это измена Родине.Точка.Любые объяснения, мотивы и причины не имеют никакого значения. Все они остаются за чертой, если человек ее переступил. Евгений Пригожин свой шаг сделал.Хочется верить, что большинство бойцов "Вагнера" останутся по эту — нашу — сторону. Вместе с народом, страной и ее президентом.
https://ria.ru/20230624/putin-1880138017.html
https://ria.ru/20230624/putin-1880137263.html
https://ria.ru/20230624/putin-1880136483.html
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Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
аналитика, россия, евгений пригожин, владимир путин, попытка вооруженного мятежа
Аналитика, Россия, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Попытка вооруженного мятежа
Обращение Владимира Путина в связи с событиями вокруг Евгения Пригожина оказалось предельно прямолинейным и жестким. Происходящее названо военным мятежом и изменой Родине. ВС России получили приказ по нейтрализации организаторов.
Слова президента один в один совпали с общественной оценкой происходящего, оценкой, которая сформировалась за последние двенадцать часов. Наиболее емко, хотя местами и нецензурно, в данный момент эту оценку высказывают ростовчане сейчас прямо в лицо мятежникам.
Путин обратился к тем, кого толкнули на путь вооруженного мятежа
Вчера днем Евгений Пригожин в глазах некоторых людей был героем и патриотом-правдорубом, пусть местами и излишне резким в своих оценках и действиях. Спустя полсуток он превратился в государственного изменника, пособника врага и предателя собственных бойцов из ЧВК "Вагнер", героически воюющих на фронте.
И этот вердикт наш народ вынес самостоятельно, слушая, что вещал Пригожин, и наблюдая за тем, что он делает последние часы. Это, наверное, лучшая новость в нынешнем кризисе. Россия способна справиться с любыми испытаниями и вызовами, но только если ее общество трезво осознает происходящее и не заморочено лживыми фантомами. Именно общественный идейно-политический морок дважды в прошлом веке ставил страну на грань гибели и уничтожал государство. В основе наваждения всегда лежала глубокая и искренняя потребность нашего народа в справедливости, в стремлении исправить ошибки и установить более правильное мироустройство. Эта потребность одновременно и наша самая большая сила, и главная ахиллесова пята. Ее успешно эксплуатировали в своих совсем не чистых и добрых интересах самые разные люди. Так было, когда пала Российская империя
, так случилось и с Советским Союзом.
Но нынешние события показывают: мы извлекли уроки из прошлого, из такого тяжелого и даже катастрофического опыта. Российское общество сейчас демонстрирует рассудительность, здравый смысл и государственное мышление в самом высоком смысле этого слова.
Непомерные амбиции привели к измене России, заявил Путин
Нельзя раскалывать страну в момент, когда против нее ведется война на уничтожение. Нельзя бить в спину своей воюющей армии. Нет и не может быть оправданий предательству. Военный мятеж — это измена Родине.
Любые объяснения, мотивы и причины не имеют никакого значения. Все они остаются за чертой, если человек ее переступил. Евгений Пригожин свой шаг сделал.
Хочется верить, что большинство бойцов "Вагнера" останутся по эту — нашу — сторону. Вместе с народом, страной и ее президентом.
Путин: власти не дадут повториться расколу в России