https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории

Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории - РИА Новости, 24.06.2023

Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории

Обращение Владимира Путина в связи с событиями вокруг Евгения Пригожина оказалось предельно прямолинейным и жестким. Происходящее названо военным мятежом и... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T11:36

2023-06-24T11:36

2023-06-24T13:48

аналитика

россия

евгений пригожин

владимир путин

попытка вооруженного мятежа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880142367_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_90f713c3e634f32ba5eefef13aeb8757.jpg

Обращение Владимира Путина в связи с событиями вокруг Евгения Пригожина оказалось предельно прямолинейным и жестким. Происходящее названо военным мятежом и изменой Родине. ВС России получили приказ по нейтрализации организаторов.Слова президента один в один совпали с общественной оценкой происходящего, оценкой, которая сформировалась за последние двенадцать часов. Наиболее емко, хотя местами и нецензурно, в данный момент эту оценку высказывают ростовчане сейчас прямо в лицо мятежникам.Вчера днем Евгений Пригожин в глазах некоторых людей был героем и патриотом-правдорубом, пусть местами и излишне резким в своих оценках и действиях. Спустя полсуток он превратился в государственного изменника, пособника врага и предателя собственных бойцов из ЧВК "Вагнер", героически воюющих на фронте.И этот вердикт наш народ вынес самостоятельно, слушая, что вещал Пригожин, и наблюдая за тем, что он делает последние часы. Это, наверное, лучшая новость в нынешнем кризисе. Россия способна справиться с любыми испытаниями и вызовами, но только если ее общество трезво осознает происходящее и не заморочено лживыми фантомами. Именно общественный идейно-политический морок дважды в прошлом веке ставил страну на грань гибели и уничтожал государство. В основе наваждения всегда лежала глубокая и искренняя потребность нашего народа в справедливости, в стремлении исправить ошибки и установить более правильное мироустройство. Эта потребность одновременно и наша самая большая сила, и главная ахиллесова пята. Ее успешно эксплуатировали в своих совсем не чистых и добрых интересах самые разные люди. Так было, когда пала Российская империя, так случилось и с Советским Союзом.Но нынешние события показывают: мы извлекли уроки из прошлого, из такого тяжелого и даже катастрофического опыта. Российское общество сейчас демонстрирует рассудительность, здравый смысл и государственное мышление в самом высоком смысле этого слова.Нельзя раскалывать страну в момент, когда против нее ведется война на уничтожение. Нельзя бить в спину своей воюющей армии. Нет и не может быть оправданий предательству. Военный мятеж — это измена Родине.Точка.Любые объяснения, мотивы и причины не имеют никакого значения. Все они остаются за чертой, если человек ее переступил. Евгений Пригожин свой шаг сделал.Хочется верить, что большинство бойцов "Вагнера" останутся по эту — нашу — сторону. Вместе с народом, страной и ее президентом.

https://ria.ru/20230624/putin-1880138017.html

https://ria.ru/20230624/putin-1880137263.html

https://ria.ru/20230624/putin-1880136483.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

аналитика, россия, евгений пригожин, владимир путин, попытка вооруженного мятежа