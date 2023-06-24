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Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории - РИА Новости, 24.06.2023
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11:36 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории - РИА Новости, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Обращение Владимира Путина в связи с событиями вокруг Евгения Пригожина оказалось предельно прямолинейным и жестким. Происходящее названо военным мятежом и... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:36
2023-06-24T13:48
аналитика
россия
евгений пригожин
владимир путин
попытка вооруженного мятежа
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Обращение Владимира Путина в связи с событиями вокруг Евгения Пригожина оказалось предельно прямолинейным и жестким. Происходящее названо военным мятежом и изменой Родине. ВС России получили приказ по нейтрализации организаторов.Слова президента один в один совпали с общественной оценкой происходящего, оценкой, которая сформировалась за последние двенадцать часов. Наиболее емко, хотя местами и нецензурно, в данный момент эту оценку высказывают ростовчане сейчас прямо в лицо мятежникам.Вчера днем Евгений Пригожин в глазах некоторых людей был героем и патриотом-правдорубом, пусть местами и излишне резким в своих оценках и действиях. Спустя полсуток он превратился в государственного изменника, пособника врага и предателя собственных бойцов из ЧВК "Вагнер", героически воюющих на фронте.И этот вердикт наш народ вынес самостоятельно, слушая, что вещал Пригожин, и наблюдая за тем, что он делает последние часы. Это, наверное, лучшая новость в нынешнем кризисе. Россия способна справиться с любыми испытаниями и вызовами, но только если ее общество трезво осознает происходящее и не заморочено лживыми фантомами. Именно общественный идейно-политический морок дважды в прошлом веке ставил страну на грань гибели и уничтожал государство. В основе наваждения всегда лежала глубокая и искренняя потребность нашего народа в справедливости, в стремлении исправить ошибки и установить более правильное мироустройство. Эта потребность одновременно и наша самая большая сила, и главная ахиллесова пята. Ее успешно эксплуатировали в своих совсем не чистых и добрых интересах самые разные люди. Так было, когда пала Российская империя, так случилось и с Советским Союзом.Но нынешние события показывают: мы извлекли уроки из прошлого, из такого тяжелого и даже катастрофического опыта. Российское общество сейчас демонстрирует рассудительность, здравый смысл и государственное мышление в самом высоком смысле этого слова.Нельзя раскалывать страну в момент, когда против нее ведется война на уничтожение. Нельзя бить в спину своей воюющей армии. Нет и не может быть оправданий предательству. Военный мятеж — это измена Родине.Точка.Любые объяснения, мотивы и причины не имеют никакого значения. Все они остаются за чертой, если человек ее переступил. Евгений Пригожин свой шаг сделал.Хочется верить, что большинство бойцов "Вагнера" останутся по эту — нашу — сторону. Вместе с народом, страной и ее президентом.
https://ria.ru/20230624/putin-1880138017.html
https://ria.ru/20230624/putin-1880137263.html
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Ирина Алкснис
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аналитика, россия, евгений пригожин, владимир путин, попытка вооруженного мятежа
Аналитика, Россия, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Попытка вооруженного мятежа

Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВоенная техника на улице Ростова-на-Дону
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Военная техника на улице Ростова-на-Дону
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Обращение Владимира Путина в связи с событиями вокруг Евгения Пригожина оказалось предельно прямолинейным и жестким. Происходящее названо военным мятежом и изменой Родине. ВС России получили приказ по нейтрализации организаторов.
Слова президента один в один совпали с общественной оценкой происходящего, оценкой, которая сформировалась за последние двенадцать часов. Наиболее емко, хотя местами и нецензурно, в данный момент эту оценку высказывают ростовчане сейчас прямо в лицо мятежникам.
Президент РФ Владимир Путин
Путин обратился к тем, кого толкнули на путь вооруженного мятежа
Вчера, 10:14
Вчера днем Евгений Пригожин в глазах некоторых людей был героем и патриотом-правдорубом, пусть местами и излишне резким в своих оценках и действиях. Спустя полсуток он превратился в государственного изменника, пособника врага и предателя собственных бойцов из ЧВК "Вагнер", героически воюющих на фронте.
И этот вердикт наш народ вынес самостоятельно, слушая, что вещал Пригожин, и наблюдая за тем, что он делает последние часы. Это, наверное, лучшая новость в нынешнем кризисе. Россия способна справиться с любыми испытаниями и вызовами, но только если ее общество трезво осознает происходящее и не заморочено лживыми фантомами. Именно общественный идейно-политический морок дважды в прошлом веке ставил страну на грань гибели и уничтожал государство. В основе наваждения всегда лежала глубокая и искренняя потребность нашего народа в справедливости, в стремлении исправить ошибки и установить более правильное мироустройство. Эта потребность одновременно и наша самая большая сила, и главная ахиллесова пята. Ее успешно эксплуатировали в своих совсем не чистых и добрых интересах самые разные люди. Так было, когда пала Российская империя, так случилось и с Советским Союзом.
Но нынешние события показывают: мы извлекли уроки из прошлого, из такого тяжелого и даже катастрофического опыта. Российское общество сейчас демонстрирует рассудительность, здравый смысл и государственное мышление в самом высоком смысле этого слова.
Президент Росси Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Непомерные амбиции привели к измене России, заявил Путин
Вчера, 10:10
Нельзя раскалывать страну в момент, когда против нее ведется война на уничтожение. Нельзя бить в спину своей воюющей армии. Нет и не может быть оправданий предательству. Военный мятеж — это измена Родине.
Точка.
Любые объяснения, мотивы и причины не имеют никакого значения. Все они остаются за чертой, если человек ее переступил. Евгений Пригожин свой шаг сделал.
Хочется верить, что большинство бойцов "Вагнера" останутся по эту — нашу — сторону. Вместе с народом, страной и ее президентом.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Путин: власти не дадут повториться расколу в России
Вчера, 10:17
 
АналитикаРоссияЕвгений ПригожинВладимир ПутинПопытка вооруженного мятежа
 
 
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Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
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