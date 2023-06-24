https://ria.ru/20230624/rezhim-1880185323.html

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 24.06.2023

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введен на территории Свердловской области, сообщает департамент информационной политики региона в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:32

2023-06-24T14:32

2023-06-24T14:32

свердловская область

евгений куйвашев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790117767_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5501ed83720c32cd9026deaac38f97c7.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен на территории Свердловской области, сообщает департамент информационной политики региона в Telegram-канале. "Режим повышенной готовности для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен на территории Свердловской области. Соответствующий указ подписан 24 июня губернатором Евгением Куйвашевым. Министерствам и ведомствам, а также муниципальным администрациям региона, в чьи полномочия входит решение вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, необходимо обеспечить выполнение соответствующих мероприятий", – говорится в сообщении. Уточняется, что контроль за исполнением указа рекомендовано обеспечить ГУ МЧС по Свердловской области, исполнение документа находится под личным контролем Куйвашева.

https://ria.ru/20230624/chuvashiya-1880178492.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

свердловская область, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность