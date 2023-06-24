https://ria.ru/20230624/rezhim-1880185323.html
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 24.06.2023
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введен на территории Свердловской области, сообщает департамент информационной политики региона в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:32
2023-06-24T14:32
2023-06-24T14:32
свердловская область
евгений куйвашев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен на территории Свердловской области, сообщает департамент информационной политики региона в Telegram-канале. "Режим повышенной готовности для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен на территории Свердловской области. Соответствующий указ подписан 24 июня губернатором Евгением Куйвашевым. Министерствам и ведомствам, а также муниципальным администрациям региона, в чьи полномочия входит решение вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, необходимо обеспечить выполнение соответствующих мероприятий", – говорится в сообщении. Уточняется, что контроль за исполнением указа рекомендовано обеспечить ГУ МЧС по Свердловской области, исполнение документа находится под личным контролем Куйвашева.
https://ria.ru/20230624/chuvashiya-1880178492.html
свердловская область
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РИА Новости
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свердловская область, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Свердловская область, Евгений Куйвашев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности
Власти Свердловской области ввели на территории региона режим повышенной готовности