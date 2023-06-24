https://ria.ru/20230624/reysy-1880185788.html

Автобусные рейсы из Липецка в Воронежскую область отменили

Автобусные рейсы из Липецка в Воронежскую область отменили - РИА Новости, 24.06.2023

Автобусные рейсы из Липецка в Воронежскую область отменили

Из Липецка и Липецкой области до особого распоряжения отменены все автобусные рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты, сообщает... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:33

2023-06-24T14:33

2023-06-24T14:42

воронежская область

липецк

общество

россия

евгений пригожин

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Из Липецка и Липецкой области до особого распоряжения отменены все автобусные рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты, сообщает правительство Липецкой области."Из Липецка и области до особого распоряжения отменены все рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты. Кроме того, возможны отмены и задержки рейсов в направлении Москвы", - говорится в сообщении.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.Ранее власти ряда регионов, в частности, Ростовской, Воронежской, Тверской, Тульской, Калининградской, Липецкой областей, а также Москвы, в целях безопасности сообщили об отмене всех ближайших массовых мероприятий. В Калужской области отменены вечерние мероприятия.

https://ria.ru/20230624/vokzal-1880182275.html

воронежская область

липецк

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воронежская область, липецк, общество, россия, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)