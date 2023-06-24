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Автобусные рейсы из Липецка в Воронежскую область отменили - РИА Новости, 24.06.2023
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14:33 24.06.2023 (обновлено: 14:42 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/reysy-1880185788.html
Автобусные рейсы из Липецка в Воронежскую область отменили
Автобусные рейсы из Липецка в Воронежскую область отменили - РИА Новости, 24.06.2023
Автобусные рейсы из Липецка в Воронежскую область отменили
Из Липецка и Липецкой области до особого распоряжения отменены все автобусные рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты, сообщает... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:33
2023-06-24T14:42
воронежская область
липецк
общество
россия
евгений пригожин
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Из Липецка и Липецкой области до особого распоряжения отменены все автобусные рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты, сообщает правительство Липецкой области."Из Липецка и области до особого распоряжения отменены все рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты. Кроме того, возможны отмены и задержки рейсов в направлении Москвы", - говорится в сообщении.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.Ранее власти ряда регионов, в частности, Ростовской, Воронежской, Тверской, Тульской, Калининградской, Липецкой областей, а также Москвы, в целях безопасности сообщили об отмене всех ближайших массовых мероприятий. В Калужской области отменены вечерние мероприятия.
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воронежская область, липецк, общество, россия, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Воронежская область, Липецк, Общество, Россия, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Автобусные рейсы из Липецка в Воронежскую область отменили

Власти отменили автобусные рейсы из Липецка в Воронежскую область до особого распоряжения

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиАвтобусы в Липецке
Автобусы в Липецке - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Автобусы в Липецке. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Из Липецка и Липецкой области до особого распоряжения отменены все автобусные рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты, сообщает правительство Липецкой области.
"Из Липецка и области до особого распоряжения отменены все рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты. Кроме того, возможны отмены и задержки рейсов в направлении Москвы", - говорится в сообщении.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.
Ранее власти ряда регионов, в частности, Ростовской, Воронежской, Тверской, Тульской, Калининградской, Липецкой областей, а также Москвы, в целях безопасности сообщили об отмене всех ближайших массовых мероприятий. В Калужской области отменены вечерние мероприятия.
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Воронежская областьЛипецкОбществоРоссияЕвгений ПригожинВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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