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Путин подписал закон о штрафах за неучет диджитал-рекламы - РИА Новости, 24.06.2023
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19:21 24.06.2023
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Путин подписал закон о штрафах за неучет диджитал-рекламы
Путин подписал закон о штрафах за неучет диджитал-рекламы - РИА Новости, 24.06.2023
Путин подписал закон о штрафах за неучет диджитал-рекламы
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за отсутствие маркировки рекламы и неучет диджитал-рекламы вводятся штрафы для граждан в... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T19:21
2023-06-24T19:21
технологии
общество
россия
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за отсутствие маркировки рекламы и неучет диджитал-рекламы вводятся штрафы для граждан в размере до 100 тысяч рублей, на должностных лиц - до 200 тысяч рублей, на юрлиц - до 500 тысяч рублей, а юридических лиц - операторов рекламных данных - до 700 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. С 1 сентября 2022 года в силу вступили поправки к федеральному закону "О рекламе", согласно которым вводятся требования к маркировке и учету диджитал-рекламы, демонстрируемой на территории России. Кроме того, вся реклама в интернете теперь учитывается в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР), который курирует Роскомнадзор. Помимо этого, онлайн-реклама помечается специальным идентификатором - токеном. Законом предусматриваются меры административной ответственности за неисполнение рекламодателем, рекламораспространителем, оператором рекламных систем, оператором рекламных данных вышеуказанных обязанностей и требований, установленных Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 "О рекламе" в связи распространением рекламы в сети "Интернет", в виде наложения административного штрафа на граждан в размере до 100 тысяч рублей, на должностных лиц - до 200 тысяч рублей, на юридических лиц - до 500 тысяч рублей, а юридических лиц - операторов рекламных данных - до 700 тысяч рублей. Согласно закону, за непредоставление рекламодателем информации о распространенной рекламе или нарушение сроков предлагают ввести штраф, для граждан в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, на должностных лиц - от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Не присвоение рекламе идентификатора влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Неисполнение оператором рекламных данных обязанности по передаче данных о распространённой рекламе влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на юридических лиц - от 300 тысяч до 700 тысяч рублей.
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технологии, общество, россия, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Путин подписал закон о штрафах за неучет диджитал-рекламы

Президент Путин подписал закон о штрафах до 700 тысяч рублей за неучет диджитал-рекламы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за отсутствие маркировки рекламы и неучет диджитал-рекламы вводятся штрафы для граждан в размере до 100 тысяч рублей, на должностных лиц - до 200 тысяч рублей, на юрлиц - до 500 тысяч рублей, а юридических лиц - операторов рекламных данных - до 700 тысяч рублей.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
С 1 сентября 2022 года в силу вступили поправки к федеральному закону "О рекламе", согласно которым вводятся требования к маркировке и учету диджитал-рекламы, демонстрируемой на территории России. Кроме того, вся реклама в интернете теперь учитывается в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР), который курирует Роскомнадзор. Помимо этого, онлайн-реклама помечается специальным идентификатором - токеном.
Законом предусматриваются меры административной ответственности за неисполнение рекламодателем, рекламораспространителем, оператором рекламных систем, оператором рекламных данных вышеуказанных обязанностей и требований, установленных Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 "О рекламе" в связи распространением рекламы в сети "Интернет", в виде наложения административного штрафа на граждан в размере до 100 тысяч рублей, на должностных лиц - до 200 тысяч рублей, на юридических лиц - до 500 тысяч рублей, а юридических лиц - операторов рекламных данных - до 700 тысяч рублей.
Согласно закону, за непредоставление рекламодателем информации о распространенной рекламе или нарушение сроков предлагают ввести штраф, для граждан в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, на должностных лиц - от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
Не присвоение рекламе идентификатора влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
Неисполнение оператором рекламных данных обязанности по передаче данных о распространённой рекламе влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на юридических лиц - от 300 тысяч до 700 тысяч рублей.
 
ТехнологииОбществоРоссияВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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