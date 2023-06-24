https://ria.ru/20230624/reklama-1880235597.html
Путин подписал закон о штрафах за неучет диджитал-рекламы
Путин подписал закон о штрафах за неучет диджитал-рекламы - РИА Новости, 24.06.2023
Путин подписал закон о штрафах за неучет диджитал-рекламы
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за отсутствие маркировки рекламы и неучет диджитал-рекламы вводятся штрафы для граждан в... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T19:21
2023-06-24T19:21
2023-06-24T19:21
технологии
общество
россия
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за отсутствие маркировки рекламы и неучет диджитал-рекламы вводятся штрафы для граждан в размере до 100 тысяч рублей, на должностных лиц - до 200 тысяч рублей, на юрлиц - до 500 тысяч рублей, а юридических лиц - операторов рекламных данных - до 700 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. С 1 сентября 2022 года в силу вступили поправки к федеральному закону "О рекламе", согласно которым вводятся требования к маркировке и учету диджитал-рекламы, демонстрируемой на территории России. Кроме того, вся реклама в интернете теперь учитывается в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР), который курирует Роскомнадзор. Помимо этого, онлайн-реклама помечается специальным идентификатором - токеном. Законом предусматриваются меры административной ответственности за неисполнение рекламодателем, рекламораспространителем, оператором рекламных систем, оператором рекламных данных вышеуказанных обязанностей и требований, установленных Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 "О рекламе" в связи распространением рекламы в сети "Интернет", в виде наложения административного штрафа на граждан в размере до 100 тысяч рублей, на должностных лиц - до 200 тысяч рублей, на юридических лиц - до 500 тысяч рублей, а юридических лиц - операторов рекламных данных - до 700 тысяч рублей. Согласно закону, за непредоставление рекламодателем информации о распространенной рекламе или нарушение сроков предлагают ввести штраф, для граждан в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, на должностных лиц - от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Не присвоение рекламе идентификатора влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Неисполнение оператором рекламных данных обязанности по передаче данных о распространённой рекламе влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на юридических лиц - от 300 тысяч до 700 тысяч рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество, россия, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Путин подписал закон о штрафах за неучет диджитал-рекламы
Президент Путин подписал закон о штрафах до 700 тысяч рублей за неучет диджитал-рекламы
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
, согласно которому за отсутствие маркировки рекламы и неучет диджитал-рекламы вводятся штрафы для граждан в размере до 100 тысяч рублей, на должностных лиц - до 200 тысяч рублей, на юрлиц - до 500 тысяч рублей, а юридических лиц - операторов рекламных данных - до 700 тысяч рублей.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
С 1 сентября 2022 года в силу вступили поправки к федеральному закону "О рекламе", согласно которым вводятся требования к маркировке и учету диджитал-рекламы, демонстрируемой на территории России. Кроме того, вся реклама в интернете теперь учитывается в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР), который курирует Роскомнадзор
. Помимо этого, онлайн-реклама помечается специальным идентификатором - токеном.
Законом предусматриваются меры административной ответственности за неисполнение рекламодателем, рекламораспространителем, оператором рекламных систем, оператором рекламных данных вышеуказанных обязанностей и требований, установленных Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 "О рекламе" в связи распространением рекламы в сети "Интернет", в виде наложения административного штрафа на граждан в размере до 100 тысяч рублей, на должностных лиц - до 200 тысяч рублей, на юридических лиц - до 500 тысяч рублей, а юридических лиц - операторов рекламных данных - до 700 тысяч рублей.
Согласно закону, за непредоставление рекламодателем информации о распространенной рекламе или нарушение сроков предлагают ввести штраф, для граждан в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, на должностных лиц - от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
Не присвоение рекламе идентификатора влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
Неисполнение оператором рекламных данных обязанности по передаче данных о распространённой рекламе влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на юридических лиц - от 300 тысяч до 700 тысяч рублей.