https://ria.ru/20230624/razocharovanie-1880113130.html
Солдаты ВСУ разочарованы из-за ложных ожиданий от них, пишут СМИ
Солдаты ВСУ разочарованы из-за ложных ожиданий от них, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2023
Солдаты ВСУ разочарованы из-за ложных ожиданий от них, пишут СМИ
Многие солдаты ВСУ спустя три недели после начала контрнаступления чувствуют разочарование из-за некоторых ложных ожиданий, возложенных на них, сообщает... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T02:17
2023-06-24T02:17
2023-06-24T02:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Многие солдаты ВСУ спустя три недели после начала контрнаступления чувствуют разочарование из-за некоторых ложных ожиданий, возложенных на них, сообщает британская газета Times со ссылкой на украинского военного. "Мы злимся. Люди, которые ничего не знали о войне, говорили о контрнаступлении — слове, которое мы даже не используем между собой, — как о Рождестве, своего рода празднике, который позволит нашим подразделениям добраться до моря за несколько дней, не имея никакого представления о трудностях, с которыми мы столкнемся в борьбе с русскими, и о цене, которую нам придется заплатить. Теперь они видят несколько уничтоженных танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley и говорят: "О, нет!". Это нас злит", — заявил газете Ильяр, которого прикрепили к команде управления беспилотниками.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном направлении, а несут большие потери: уже уничтожены сотни единиц техники.
https://ria.ru/20230623/vsu-1880087235.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_11ee972afc7fc1f83042b20387537888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, В мире
Солдаты ВСУ разочарованы из-за ложных ожиданий от них, пишут СМИ
Times: военные Украины разочарованы из-за ожиданий от контрнаступления, возложенных на них