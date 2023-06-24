https://ria.ru/20230624/razocharovanie-1880113130.html

Солдаты ВСУ разочарованы из-за ложных ожиданий от них, пишут СМИ

Солдаты ВСУ разочарованы из-за ложных ожиданий от них, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2023

Солдаты ВСУ разочарованы из-за ложных ожиданий от них, пишут СМИ

Многие солдаты ВСУ спустя три недели после начала контрнаступления чувствуют разочарование из-за некоторых ложных ожиданий, возложенных на них, сообщает... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T02:17

2023-06-24T02:17

2023-06-24T02:41

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Многие солдаты ВСУ спустя три недели после начала контрнаступления чувствуют разочарование из-за некоторых ложных ожиданий, возложенных на них, сообщает британская газета Times со ссылкой на украинского военного. "Мы злимся. Люди, которые ничего не знали о войне, говорили о контрнаступлении — слове, которое мы даже не используем между собой, — как о Рождестве, своего рода празднике, который позволит нашим подразделениям добраться до моря за несколько дней, не имея никакого представления о трудностях, с которыми мы столкнемся в борьбе с русскими, и о цене, которую нам придется заплатить. Теперь они видят несколько уничтоженных танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley и говорят: "О, нет!". Это нас злит", — заявил газете Ильяр, которого прикрепили к команде управления беспилотниками.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном направлении, а несут большие потери: уже уничтожены сотни единиц техники.

https://ria.ru/20230623/vsu-1880087235.html

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вооруженные силы украины, украина, россия, в мире