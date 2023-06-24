https://ria.ru/20230624/raspri-1880136119.html

Путин: любые распри нужно отбросить в период спецоперации

Путин: любые распри нужно отбросить в период спецоперации - РИА Новости, 24.06.2023

Путин: любые распри нужно отбросить в период спецоперации

Сейчас решается судьба народа России, требуется единение всех сил, поэтому необходимо отбросить любые распри, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T10:04

2023-06-24T10:04

2023-06-24T10:46

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сейчас решается судьба народа России, требуется единение всех сил, поэтому необходимо отбросить любые распри, заявил президент России Владимир Путин."Это битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри", - сказал Путин в своем обращении.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.Минобороны РФ позже обратилось к "Вагнеру", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. Там добавили, что "многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана", сказали в ведомстве.Полный текст обращения президента к россиянам >>

https://ria.ru/20230624/putin-1880139562.html

https://ria.ru/20230624/tuva-1880134499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия