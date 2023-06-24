https://ria.ru/20230624/rakety-1880115285.html

Определен облик российско-индийской ракеты нового поколения Brahmos-NG

Определен облик российско-индийской ракеты нового поколения Brahmos-NG - РИА Новости, 24.06.2023

Определен облик российско-индийской ракеты нового поколения Brahmos-NG

Компания "Брамос" (российско-индийское предприятие) завершила эскизное проектирование ракет нового поколения Brahmos-NG, сообщил РИА Новости директор по... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T03:08

2023-06-24T03:08

2023-06-24T03:11

безопасность

ввс индии

брамос

су-30мки

миг-29

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КРОНШТАДТ, 24 июн — РИА Новости. Компания "Брамос" (российско-индийское предприятие) завершила эскизное проектирование ракет нового поколения Brahmos-NG, сообщил РИА Новости директор по экспорту компании "Брамос" Правин Патхак на полях Международного военно-морского салона (МВМС-2023)."Завершено эскизное проектирование ракеты NG, согласован облик ракеты, дальше переходим к созданию опытных образцов", — отметил Патхак.Он пояснил, что облик новой ракеты — шесть метров вместо девяти, вес 1,5 тонны вместо трех, скорость и дальность остаются прежними — три Маха и 290 километров. "Ракетами NG можно будет вооружать три типа самолетов ВВС Индии: три-пять — на Су-30МКИ, и по две — на МиГ-29 и Tejas", — сказал собеседник агентства.При этом производство может наладиться уже в 2025 году, предположил он.

https://ria.ru/20230612/indiya-1877591140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, ввс индии, брамос, су-30мки, миг-29