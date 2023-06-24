https://ria.ru/20230624/rakety-1880115285.html
Определен облик российско-индийской ракеты нового поколения Brahmos-NG
Определен облик российско-индийской ракеты нового поколения Brahmos-NG - РИА Новости, 24.06.2023
Определен облик российско-индийской ракеты нового поколения Brahmos-NG
Компания "Брамос" (российско-индийское предприятие) завершила эскизное проектирование ракет нового поколения Brahmos-NG, сообщил РИА Новости директор по... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T03:08
2023-06-24T03:08
2023-06-24T03:11
безопасность
ввс индии
брамос
су-30мки
миг-29
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КРОНШТАДТ, 24 июн — РИА Новости. Компания "Брамос" (российско-индийское предприятие) завершила эскизное проектирование ракет нового поколения Brahmos-NG, сообщил РИА Новости директор по экспорту компании "Брамос" Правин Патхак на полях Международного военно-морского салона (МВМС-2023)."Завершено эскизное проектирование ракеты NG, согласован облик ракеты, дальше переходим к созданию опытных образцов", — отметил Патхак.Он пояснил, что облик новой ракеты — шесть метров вместо девяти, вес 1,5 тонны вместо трех, скорость и дальность остаются прежними — три Маха и 290 километров. "Ракетами NG можно будет вооружать три типа самолетов ВВС Индии: три-пять — на Су-30МКИ, и по две — на МиГ-29 и Tejas", — сказал собеседник агентства.При этом производство может наладиться уже в 2025 году, предположил он.
https://ria.ru/20230612/indiya-1877591140.html
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безопасность, ввс индии, брамос, су-30мки, миг-29
Безопасность, ВВС Индии, Брамос, Су-30МКИ, МиГ-29
Определен облик российско-индийской ракеты нового поколения Brahmos-NG
"Брамос": компания завершила эскизное проектирование ракет Brahmos-NG, определен облик