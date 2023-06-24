https://ria.ru/20230624/rakety-1880048217.html

"Цели пришлось изменить". ВСУ решили зайти с другой стороны

"Цели пришлось изменить". ВСУ решили зайти с другой стороны - РИА Новости, 24.06.2023

"Цели пришлось изменить". ВСУ решили зайти с другой стороны

Украина нанесла удары крылатыми ракетами по мостам на административной границе между Крымом и Херсонской областью вблизи Чонгара. Обошлось без жертв, но ущерб... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T08:00

2023-06-24T08:00

2023-06-24T08:01

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

херсонская область

париж

нато

вооруженные силы украины

су-24

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Украина нанесла удары крылатыми ракетами по мостам на административной границе между Крымом и Херсонской областью вблизи Чонгара. Обошлось без жертв, но ущерб серьезный. А в Киеве на фоне неудачного начала контрнаступления заговорили о смене тактики.Малозаметная и мощнаяНа обломках одной из ракет на месте взрывов обнаружили заводскую табличку с маркировкой MBDA France, указывающей на производителя. Париж официально не сообщал о передаче крылатых ракет из своих запасов. Поставки Storm Shadow подтвердил только Лондон.ВСУ активно применяют это оружие для поражения объектов в глубине российской территории. Первые удары нанесли по тыловому Луганску, до которого раньше не могли достать.Дальность ракеты — около 250 километров, что позволяет специально модифицированным украинским фронтовым бомбардировщикам Су-24 запускать ее, не входя в зону действия ПВО. А боеголовка массой 450 килограммов уничтожает даже хорошо укрепленные объекты.Это ракета типа "выстрелил и забыл". После запуска ее нельзя контролировать или дать команду на самоуничтожение. Она действует по введенной заранее программе, составленной с учетом данных о ПВО и особенностей цели.Эту информацию ВСУ, скорее всего, получают от специалистов НАТО, непрерывно мониторящих зону конфликта. Они знают районы дежурства зенитно-ракетных комплексов, видят радиолокационное поле РЛС. Маршрут атаковавших мосты Storm Shadow построили так, чтобы не сбили. Хотя зенитчики их не раз уничтожали.Отмашка из СШАЦель ударов по мостам на границе с Крымом — подорвать снабжение российской группировки в Херсонской области, получающей львиную долю подкреплений, техники и боеприпасов с полуострова. Киев, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением в первые недели своего наступления, судя по всему, сменил тактику и пытается бить по логистике.Вряд ли у ВСУ много таких ракет: англичанам и французам самим не хватает. Однако малая заметность, высокая точность и мощная боевая часть делают каждую очень опасной.Причем пока Киев получил упрощенные версии. Максимальная дальность полноценных — около 500 километров. Запущенная над Черниговом такая ракета способна долететь до Калуги. До сих пор о таком варианте на Западе не говорили. Как и в случае с танками, видимо, ждут отмашки от Вашингтона.Обсуждают тактические баллистические ракеты ATACMS дальностью около 300 километров. Недавно сообщили, что в проекте оборонного бюджета США на 2024 финансовый год есть пункт о выделении не менее 80 миллионов долларов на закупку ATACMS для ВСУ. Это уже одобрили в конгрессе.Учитывая, что стоимость одной ракеты — два миллиона, Киев может получить до 40 единиц. Установки для их запуска есть: американские РСЗО HIMARS. Они отличаются очень высокой мобильностью и малоуязвимы для контрбатарейной борьбы. Да и с самими ATACMS российская ПВО еще не сталкивалась в реальном бою.Длинная рукаНа самом деле, наиболее дальнобойное и опасное оружие ВСУ — не западные ракеты, а советские реактивные беспилотники Ту-141 "Стриж". Они летают на 1000 километров. После распада СССР Украине досталось несколько десятков разведывательных дронов этого типа.На этапе проектирования Ту-141 рассматривали вариант создания на его базе крылатой ракеты, но замысел не успели реализовать. Проект довели до ума украинцы при помощи западных специалистов.Оригинальную аппаратуру заменили современной системой навигации, корректирующей маршрут по сигналам спутников. Также оснастили беспилотник высокоточным лазерным или радиолокационным высотомером, что позволяет летать на предельно малой высоте. Место, освободившееся в отсеке разведывательного оборудования, используют для взрывчатки. По разным подсчетам, это 80-120 килограммов.Оружие эффективное. В декабре 2022-го несколько Ту-141 атаковали аэродромы российской дальней авиации Дягилево и Энгельс. От них до подконтрольной Украине территории — 500 и 700 километров соответственно. Тогда серьезных разрушений удалось избежать. Однако неизвестно, сколько таких беспилотников осталось у ВСУ. Поэтому сейчас на них охотятся.

https://radiosputnik.ria.ru/20230622/rakety-1879735233.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230622/boepripasy-1879888029.html

https://ria.ru/20230423/tsekha-1867177516.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, киев, херсонская область , париж, нато, вооруженные силы украины, су-24