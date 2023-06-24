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"Ростелеком" порекомендовал сотрудникам работать удаленно во время КТО
"Ростелеком" порекомендовал сотрудникам работать удаленно во время КТО - РИА Новости, 24.06.2023
"Ростелеком" порекомендовал сотрудникам работать удаленно во время КТО
"Ростелеком" рекомендовал сотрудникам работать удаленно на время действия режима контртеррористической операции. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T21:48
2023-06-24T21:48
2023-06-24T21:48
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. "Ростелеком" рекомендовал сотрудникам работать удаленно на время действия режима контртеррористической операции. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что "Ростелеком" рекомендовал сотрудникам работать удаленно на время действия режима КТО, введенного в Москве, Московской и Воронежской областях. "Подтверждаем", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос, дана ли рекомендация сотрудникам компании в зоне КТО работать удаленно. В "Авито" и "Билайне" РИА Новости также прокомментировали возможность перевода своих сотрудников на удаленку в связи с введением режима КТО. В "Авито" РИА Новости сообщили, что в компании гибридный формат работы и она будет принимать решение по ситуации. "Беспрерывность сервиса для клиентов и забота о наших сотрудниках - в приоритете работы компании. Мы давно используем гибридный формат работы, следим за ситуацией и рекомендациями региональных властей", - отметили в "Билайне".
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воронежская область, москва, ростелеком, общество, технологии
Воронежская область, Москва, Ростелеком, Общество, Технологии
"Ростелеком" порекомендовал сотрудникам работать удаленно во время КТО
"Ростелеком" и "Билайн" порекомендовали сотрудникам работать удаленно на время КТО
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. "Ростелеком" рекомендовал сотрудникам работать удаленно на время действия режима контртеррористической операции.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что "Ростелеком" рекомендовал сотрудникам работать удаленно на время действия режима КТО, введенного в Москве
, Московской и Воронежской областях
.
"Подтверждаем", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос, дана ли рекомендация сотрудникам компании в зоне КТО работать удаленно.
В "Авито
" и "Билайне
" РИА Новости также прокомментировали возможность перевода своих сотрудников на удаленку в связи с введением режима КТО.
В "Авито" РИА Новости сообщили, что в компании гибридный формат работы и она будет принимать решение по ситуации.
"Беспрерывность сервиса для клиентов и забота о наших сотрудниках - в приоритете работы компании. Мы давно используем гибридный формат работы, следим за ситуацией и рекомендациями региональных властей", - отметили в "Билайне".