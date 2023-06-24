https://ria.ru/20230624/pvo-1880211995.html

Система ПВО в Запорожской области перехватила ракетный удар ВСУ

Система ПВО в Запорожской области перехватила ракетный удар ВСУ - РИА Новости, 24.06.2023

Система ПВО в Запорожской области перехватила ракетный удар ВСУ

ВСУ нанесли ракетный удар по Бердянску Запорожской области, система ПВО перехватила все ракеты, повреждений и жертв нет, сообщил глава запорожского... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:47

2023-06-24T16:47

2023-06-24T16:47

специальная военная операция на украине

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запорожская область

бердянск

владимир рогов

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ВСУ нанесли ракетный удар по Бердянску Запорожской области, система ПВО перехватила все ракеты, повреждений и жертв нет, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Сегодня около 15.55 (совпадает с мск - ред.) нацисты совершили попытку обстрела города Бердянск Запорожской области. Система ПВО ВС РФ перехватила и сбила все ракеты. Слава Богу и ПВО России, повреждений и разрушений, жертв и пострадавших нет", - написал Рогов в своем телеграм-канале. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

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в мире, запорожская область, бердянск, владимир рогов, вооруженные силы украины, россия