https://ria.ru/20230624/pvo-1880211995.html
Система ПВО в Запорожской области перехватила ракетный удар ВСУ
Система ПВО в Запорожской области перехватила ракетный удар ВСУ - РИА Новости, 24.06.2023
Система ПВО в Запорожской области перехватила ракетный удар ВСУ
ВСУ нанесли ракетный удар по Бердянску Запорожской области, система ПВО перехватила все ракеты, повреждений и жертв нет, сообщил глава запорожского... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:47
2023-06-24T16:47
2023-06-24T16:47
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
бердянск
владимир рогов
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ВСУ нанесли ракетный удар по Бердянску Запорожской области, система ПВО перехватила все ракеты, повреждений и жертв нет, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Сегодня около 15.55 (совпадает с мск - ред.) нацисты совершили попытку обстрела города Бердянск Запорожской области. Система ПВО ВС РФ перехватила и сбила все ракеты. Слава Богу и ПВО России, повреждений и разрушений, жертв и пострадавших нет", - написал Рогов в своем телеграм-канале. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Система ПВО в Запорожской области перехватила ракетный удар ВСУ
Рогов: система ПВО в Запорожской области перехватила ракетный удар ВСУ по Бердянску