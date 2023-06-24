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Российская ПВО за сутки сбила 24 украинских беспилотника

Российская ПВО за сутки сбила 24 украинских беспилотника - РИА Новости, 24.06.2023

Российская ПВО за сутки сбила 24 украинских беспилотника

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 24 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:09

2023-06-24T14:09

2023-06-24T14:16

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

зайцево

артемовск

пво

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 24 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Зайцево, Артемовск, Новобахмутовка, Володино, Яковлека, Соледар, Белогоровка Донецкой народной республики, Кременная Луганской народной республики, Ульяновка Херсонской области, Шевченковл и Мирное Запорожской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации были уничтожены 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4775 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10319 танков и других боевых бронированных машин, 1131 боевая машина реактивных систем залпового огня, 5218 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11152 единицы специальной военной автомобильной техники.

россия

зайцево

артемовск

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безопасность, россия, зайцево, артемовск, пво, министерство обороны рф (минобороны рф)