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Российская ПВО за сутки сбила 24 украинских беспилотника
Российская ПВО за сутки сбила 24 украинских беспилотника - РИА Новости, 24.06.2023
Российская ПВО за сутки сбила 24 украинских беспилотника
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 24 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:09
2023-06-24T14:09
2023-06-24T14:16
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
зайцево
артемовск
пво
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 24 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Зайцево, Артемовск, Новобахмутовка, Володино, Яковлека, Соледар, Белогоровка Донецкой народной республики, Кременная Луганской народной республики, Ульяновка Херсонской области, Шевченковл и Мирное Запорожской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации были уничтожены 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4775 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10319 танков и других боевых бронированных машин, 1131 боевая машина реактивных систем залпового огня, 5218 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11152 единицы специальной военной автомобильной техники.
россия
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безопасность, россия, зайцево, артемовск, пво, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Зайцево, Артемовск, ПВО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила 24 украинских беспилотника
Минобороны: российские системы ПВО уничтожили за сутки 24 украинских беспилотника