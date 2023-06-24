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Российская ПВО за сутки сбила 24 украинских беспилотника - РИА Новости, 24.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:09 24.06.2023 (обновлено: 14:16 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/pvo-1880180902.html
Российская ПВО за сутки сбила 24 украинских беспилотника
Российская ПВО за сутки сбила 24 украинских беспилотника - РИА Новости, 24.06.2023
Российская ПВО за сутки сбила 24 украинских беспилотника
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 24 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:09
2023-06-24T14:16
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
зайцево
артемовск
пво
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 24 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Зайцево, Артемовск, Новобахмутовка, Володино, Яковлека, Соледар, Белогоровка Донецкой народной республики, Кременная Луганской народной республики, Ульяновка Херсонской области, Шевченковл и Мирное Запорожской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации были уничтожены 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4775 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10319 танков и других боевых бронированных машин, 1131 боевая машина реактивных систем залпового огня, 5218 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11152 единицы специальной военной автомобильной техники.
россия
зайцево
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безопасность, россия, зайцево, артемовск, пво, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Зайцево, Артемовск, ПВО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила 24 украинских беспилотника

Минобороны: российские системы ПВО уничтожили за сутки 24 украинских беспилотника

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3" ПВО
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 ПВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3" ПВО . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 24 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Зайцево, Артемовск, Новобахмутовка, Володино, Яковлека, Соледар, Белогоровка Донецкой народной республики, Кременная Луганской народной республики, Ульяновка Херсонской области, Шевченковл и Мирное Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4775 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10319 танков и других боевых бронированных машин, 1131 боевая машина реактивных систем залпового огня, 5218 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11152 единицы специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 июня, 16:06
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗайцевоАртемовскПВОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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