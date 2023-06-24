https://ria.ru/20230624/pvo-1880145584.html
ПВО отразила попытку ракетного удара по Запорожской области
ПВО отразила попытку ракетного удара по Запорожской области - РИА Новости, 24.06.2023
ПВО отразила попытку ракетного удара по Запорожской области
Система ПВО отразила попытку украинских войск нанести ракетный удар по Михайловке в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале глава регионального... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T10:52
2023-06-24T10:52
2023-06-24T11:47
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Система ПВО отразила попытку украинских войск нанести ракетный удар по Михайловке в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Боевики ВСУ попытались нанести ракетный удар по пгт Михайловка Запорожской области. Все снаряды перехвачены системой ПВО ВС России и сбиты", — написал он. По его словам, повреждений и разрушений, а также жертв и пострадавших нет. Запорожская область стала российским регионом по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, на котором 93,11 процента избирателей проголосовали за присоединение к России. Киев результаты этого голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска удерживают бывший областной центр — город Запорожье.
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ПВО отразила попытку ракетного удара по Запорожской области
Рогов: ПВО отразила попытку ракетного удара по Михайловке в Запорожской области