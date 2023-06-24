https://ria.ru/20230624/pvo-1880121241.html

Системы ПВО сбили украинский беспилотник над Курском, пострадавших нет

Системы ПВО сбили украинский беспилотник над Курском, пострадавших нет - РИА Новости, 24.06.2023

Системы ПВО сбили украинский беспилотник над Курском, пострадавших нет

Системы противовоздушной обороны сбили в небе над Курском украинский беспилотник, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T07:00

2023-06-24T07:00

2023-06-24T08:45

специальная военная операция на украине

роман старовойт

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили в небе над Курском украинский беспилотник, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт."Ночью в небе над Курском работали наши системы ПВО. Атака БПЛА со стороны ВСУ была успешно отражена, пострадавших и повреждений нет. Благодарю наших военных за работу!" — написал он.Украинские войска регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230624/tank-1880119683.html

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роман старовойт, россия, вооруженные силы украины, безопасность