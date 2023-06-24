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Системы ПВО сбили украинский беспилотник над Курском, пострадавших нет - РИА Новости, 24.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:00 24.06.2023 (обновлено: 08:45 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/pvo-1880121241.html
Системы ПВО сбили украинский беспилотник над Курском, пострадавших нет
Системы ПВО сбили украинский беспилотник над Курском, пострадавших нет - РИА Новости, 24.06.2023
Системы ПВО сбили украинский беспилотник над Курском, пострадавших нет
Системы противовоздушной обороны сбили в небе над Курском украинский беспилотник, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T07:00
2023-06-24T08:45
специальная военная операция на украине
роман старовойт
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили в небе над Курском украинский беспилотник, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт."Ночью в небе над Курском работали наши системы ПВО. Атака БПЛА со стороны ВСУ была успешно отражена, пострадавших и повреждений нет. Благодарю наших военных за работу!" — написал он.Украинские войска регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230624/tank-1880119683.html
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роман старовойт, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Системы ПВО сбили украинский беспилотник над Курском, пострадавших нет

Губернатор Старовойт: системы ПВО отразили украинский БПЛА над Курском, пострадавших нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили в небе над Курском украинский беспилотник, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
"Ночью в небе над Курском работали наши системы ПВО. Атака БПЛА со стороны ВСУ была успешно отражена, пострадавших и повреждений нет. Благодарю наших военных за работу!" — написал он.
Украинские войска регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеРоман СтаровойтРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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