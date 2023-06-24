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Путин весь день работал в Кремле - РИА Новости, 24.06.2023
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22:53 24.06.2023 (обновлено: 23:07 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/putin-1880262605.html
Путин весь день работал в Кремле
Путин весь день работал в Кремле - РИА Новости, 24.06.2023
Путин весь день работал в Кремле
Президент России Владимир Путин весь день сегодня был в Кремле и продолжает там работать, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T22:53
2023-06-24T23:07
россия
владимир путин
попытка вооруженного мятежа
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин весь день сегодня был в Кремле и продолжает там работать, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Да, действительно", - сказал он журналистам, действительно ли Путин сегодня весь день был в Кремле и продолжает сейчас там работать.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, попытка вооруженного мятежа, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Попытка вооруженного мятежа, Дмитрий Песков
Путин весь день работал в Кремле

Песков: Путин весь день находился в Кремле и продолжит там работать

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин весь день сегодня был в Кремле и продолжает там работать, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Да, действительно", - сказал он журналистам, действительно ли Путин сегодня весь день был в Кремле и продолжает сейчас там работать.
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РоссияВладимир ПутинПопытка вооруженного мятежаДмитрий Песков
 
 
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