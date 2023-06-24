https://ria.ru/20230624/putin-1880262605.html

Путин весь день работал в Кремле

Путин весь день работал в Кремле - РИА Новости, 24.06.2023

Путин весь день работал в Кремле

Президент России Владимир Путин весь день сегодня был в Кремле и продолжает там работать, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T22:53

2023-06-24T22:53

2023-06-24T23:07

россия

владимир путин

попытка вооруженного мятежа

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин весь день сегодня был в Кремле и продолжает там работать, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Да, действительно", - сказал он журналистам, действительно ли Путин сегодня весь день был в Кремле и продолжает сейчас там работать.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880261857.html

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россия, владимир путин, попытка вооруженного мятежа, дмитрий песков