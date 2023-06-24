https://ria.ru/20230624/putin-1880185631.html

Путин работает в Кремле

Путин работает в Кремле - РИА Новости, 24.06.2023

Путин работает в Кремле

Президент России Владимир Путин работает в Кремле, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:32

2023-06-24T14:32

2023-06-24T16:15

политика

владимир путин

попытка вооруженного мятежа

москва

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин работает в Кремле, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент работает в Кремле", — сказал он.Ранее несколько Telegram-каналов писали, что Путин якобы уехал из Москвы в одну из своих резиденций в другой регион.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, попытка вооруженного мятежа, москва