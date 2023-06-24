https://ria.ru/20230624/putin-1880185631.html
Путин работает в Кремле
Путин работает в Кремле - РИА Новости, 24.06.2023
Путин работает в Кремле
Президент России Владимир Путин работает в Кремле, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:32
2023-06-24T14:32
2023-06-24T16:15
политика
владимир путин
попытка вооруженного мятежа
москва
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин работает в Кремле, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент работает в Кремле", — сказал он.Ранее несколько Telegram-каналов писали, что Путин якобы уехал из Москвы в одну из своих резиденций в другой регион.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, попытка вооруженного мятежа, москва
Политика, Владимир Путин, Попытка вооруженного мятежа, Москва