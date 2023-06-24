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Путин работает в Кремле - РИА Новости, 24.06.2023
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14:32 24.06.2023 (обновлено: 16:15 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/putin-1880185631.html
Путин работает в Кремле
Путин работает в Кремле - РИА Новости, 24.06.2023
Путин работает в Кремле
Президент России Владимир Путин работает в Кремле, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:32
2023-06-24T16:15
политика
владимир путин
попытка вооруженного мятежа
москва
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин работает в Кремле, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.&quot;Президент работает в Кремле&quot;, — сказал он.Ранее несколько Telegram-каналов писали, что Путин якобы уехал из Москвы в одну из своих резиденций в другой регион.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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политика, владимир путин, попытка вооруженного мятежа, москва
Политика, Владимир Путин, Попытка вооруженного мятежа, Москва
Путин работает в Кремле

Пресс-секретарь Песков заявил, что президент Владимир Путин работает в Кремле

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин работает в Кремле, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«

"Президент работает в Кремле", — сказал он.

Ранее несколько Telegram-каналов писали, что Путин якобы уехал из Москвы в одну из своих резиденций в другой регион.
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
Обращение президента России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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Вчера, 11:23
 
ПолитикаВладимир ПутинПопытка вооруженного мятежаМосква
 
 
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