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Организаторы мятежа предали славу бойцов "Вагнера", заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2023
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10:25 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/putin-1880139562.html
Организаторы мятежа предали славу бойцов "Вагнера", заявил Путин
Организаторы мятежа предали славу бойцов "Вагнера", заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2023
Организаторы мятежа предали славу бойцов "Вагнера", заявил Путин
Имя и славу героев-бойцов "Вагнера", которые сражались в СВО и отдавали свои жизни за единство русского мира, предали те, кто организовал мятеж, заявил... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T10:25
2023-06-24T13:48
россия
владимир путин
соледар
артемовск
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Имя и славу героев-бойцов "Вагнера", которые сражались в СВО и отдавали свои жизни за единство русского мира, предали те, кто организовал мятеж, заявил президент России Владимир Путин в своем обращении. Ранее в своем обращении Путин заявил, что непомерные амбиции и личные интересы привели к измене России и народу России "и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер". "Герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству, к поражению, в конечном итоге, и к капитуляции", - сказал Путин.Полный текст обращения президента к россиянам &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/putin-1880138017.html
россия
соледар
артемовск
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россия, владимир путин, соледар, артемовск, безопасность, попытка вооруженного мятежа
Россия, Владимир Путин, Соледар, Артемовск, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Организаторы мятежа предали славу бойцов "Вагнера", заявил Путин

Путин заявил, что славу бойцов "Вагнера", сражавшихся в СВО, предали организаторы мятежа

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Имя и славу героев-бойцов "Вагнера", которые сражались в СВО и отдавали свои жизни за единство русского мира, предали те, кто организовал мятеж, заявил президент России Владимир Путин в своем обращении.
Ранее в своем обращении Путин заявил, что непомерные амбиции и личные интересы привели к измене России и народу России "и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер".
"Герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству, к поражению, в конечном итоге, и к капитуляции", - сказал Путин.
Полный текст обращения президента к россиянам >>
Президент РФ Владимир Путин
Путин обратился к тем, кого толкнули на путь вооруженного мятежа
Вчера, 10:14
 
РоссияВладимир ПутинСоледарАртемовскБезопасностьПопытка вооруженного мятежа
 
 
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