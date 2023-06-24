https://ria.ru/20230624/putin-1880139562.html

Организаторы мятежа предали славу бойцов "Вагнера", заявил Путин

Организаторы мятежа предали славу бойцов "Вагнера", заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2023

Организаторы мятежа предали славу бойцов "Вагнера", заявил Путин

Имя и славу героев-бойцов "Вагнера", которые сражались в СВО и отдавали свои жизни за единство русского мира, предали те, кто организовал мятеж, заявил... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T10:25

2023-06-24T10:25

2023-06-24T13:48

россия

владимир путин

соледар

артемовск

безопасность

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Имя и славу героев-бойцов "Вагнера", которые сражались в СВО и отдавали свои жизни за единство русского мира, предали те, кто организовал мятеж, заявил президент России Владимир Путин в своем обращении. Ранее в своем обращении Путин заявил, что непомерные амбиции и личные интересы привели к измене России и народу России "и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер". "Герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству, к поражению, в конечном итоге, и к капитуляции", - сказал Путин.Полный текст обращения президента к россиянам >>

https://ria.ru/20230624/putin-1880138017.html

россия

соледар

артемовск

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, соледар, артемовск, безопасность, попытка вооруженного мятежа