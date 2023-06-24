https://ria.ru/20230624/putin-1880138017.html
Путин обратился к тем, кого толкнули на путь вооруженного мятежа
Путин обратился к тем, кого толкнули на путь вооруженного мятежа - РИА Новости, 24.06.2023
Путин обратился к тем, кого толкнули на путь вооруженного мятежа
Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, "кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа". РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T10:14
2023-06-24T10:14
2023-06-24T11:01
россия
евгений пригожин
владимир путин
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878929000_0:190:3303:2048_1920x0_80_0_0_3f9cf49e7ceb404bcd5d5ec23e6c1e61.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, "кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа". "Обращаюсь у гражданам России, к личному составу Вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника - делают это героически. Знаю. Сегодня еще раз говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления - вооруженного мятежа", - сказал Путин в своем обращении. Полный текст обращения президента к россиянам >> Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений. Минобороны РФ позже обратилось к "Вагнеру", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает им проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. "Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230624/putin-1880139562.html
https://ria.ru/20230624/putin-1880136483.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878929000_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_c12ed2397d36ceca84d8df737aa0ab7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евгений пригожин, владимир путин, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин обратился к тем, кого толкнули на путь вооруженного мятежа
Путин обратился к россиянам, военным и тем, кого толкнули на путь вооруженного мятежа
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, "кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа".
"Обращаюсь у гражданам России, к личному составу Вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника - делают это героически. Знаю. Сегодня еще раз говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления - вооруженного мятежа", - сказал Путин в своем обращении.
Центр общественных связей ФСБ
в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина
о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.
В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".
Организаторы мятежа предали славу бойцов "Вагнера", заявил Путин
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
заявил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов
, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия
в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.
Минобороны РФ позже обратилось к "Вагнеру", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает им проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. "Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана", - сказали в ведомстве.
Путин: власти не дадут повториться расколу в России