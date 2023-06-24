https://ria.ru/20230624/putin-1880138017.html

Путин обратился к тем, кого толкнули на путь вооруженного мятежа

Путин обратился к тем, кого толкнули на путь вооруженного мятежа - РИА Новости, 24.06.2023

Путин обратился к тем, кого толкнули на путь вооруженного мятежа

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, "кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа". РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T10:14

2023-06-24T10:14

2023-06-24T11:01

россия

евгений пригожин

владимир путин

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, "кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа". "Обращаюсь у гражданам России, к личному составу Вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника - делают это героически. Знаю. Сегодня еще раз говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления - вооруженного мятежа", - сказал Путин в своем обращении. Полный текст обращения президента к россиянам >> Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений. Минобороны РФ позже обратилось к "Вагнеру", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает им проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. "Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230624/putin-1880139562.html

https://ria.ru/20230624/putin-1880136483.html

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россия, евгений пригожин, владимир путин, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)