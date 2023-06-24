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Мы одолеем любые испытания и станем еще сильнее, заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2023
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10:09 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/putin-1880137006.html
Мы одолеем любые испытания и станем еще сильнее, заявил Путин
Мы одолеем любые испытания и станем еще сильнее, заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2023
Мы одолеем любые испытания и станем еще сильнее, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что верит, что Россия одолеет любые испытания и станет еще сильнее. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T10:09
2023-06-24T13:48
владимир путин
россия
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что верит, что Россия одолеет любые испытания и станет еще сильнее."Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас. Вместе с нашей родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее", - сказал Путин в своем обращении.
https://ria.ru/20230624/putin-1880137263.html
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владимир путин, россия, попытка вооруженного мятежа
Владимир Путин, Россия, Попытка вооруженного мятежа
Мы одолеем любые испытания и станем еще сильнее, заявил Путин

Президент России Путин: мы одолеем любые испытания и станем еще сильнее

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что верит, что Россия одолеет любые испытания и станет еще сильнее.
"Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас. Вместе с нашей родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее", - сказал Путин в своем обращении.
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Владимир ПутинРоссияПопытка вооруженного мятежа
 
 
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