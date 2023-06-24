https://ria.ru/20230624/putin-1880137006.html

Мы одолеем любые испытания и станем еще сильнее, заявил Путин

Мы одолеем любые испытания и станем еще сильнее, заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2023

Мы одолеем любые испытания и станем еще сильнее, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что верит, что Россия одолеет любые испытания и станет еще сильнее. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T10:09

2023-06-24T10:09

2023-06-24T13:48

владимир путин

россия

попытка вооруженного мятежа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_83ab4b242813980661729317418284c7.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что верит, что Россия одолеет любые испытания и станет еще сильнее."Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас. Вместе с нашей родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее", - сказал Путин в своем обращении.

https://ria.ru/20230624/putin-1880137263.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, попытка вооруженного мятежа