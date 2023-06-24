https://ria.ru/20230624/putin-1880136027.html
Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, заявил Путин
Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2023
Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, заявил Путин
Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против страны направлена вся военная и информационная машина Запада, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T10:04
2023-06-24T10:04
2023-06-24T13:48
россия
владимир путин
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против страны направлена вся военная и информационная машина Запада, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией - государством с тысячелетней историей", - сказал Путин в своем обращении.Полный текст обращения президента к россиянам >>
https://ria.ru/20230624/prikaz-1880136909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность, попытка вооруженного мятежа
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, заявил Путин
Путин: Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против нее военная машина Запада