Рейтинг@Mail.ru
Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:04 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/putin-1880136027.html
Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, заявил Путин
Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2023
Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, заявил Путин
Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против страны направлена вся военная и информационная машина Запада, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T10:04
2023-06-24T13:48
россия
владимир путин
безопасность
попытка вооруженного мятежа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878929000_0:190:3303:2048_1920x0_80_0_0_3f9cf49e7ceb404bcd5d5ec23e6c1e61.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против страны направлена вся военная и информационная машина Запада, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией - государством с тысячелетней историей", - сказал Путин в своем обращении.Полный текст обращения президента к россиянам &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/prikaz-1880136909.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878929000_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_c12ed2397d36ceca84d8df737aa0ab7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, безопасность, попытка вооруженного мятежа
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, заявил Путин

Путин: Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против нее военная машина Запада

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против страны направлена вся военная и информационная машина Запада, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией - государством с тысячелетней историей", - сказал Путин в своем обращении.
Полный текст обращения президента к россиянам >>
Обращение президента России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
ВС получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал мятеж
Вчера, 10:09
 
РоссияВладимир ПутинБезопасностьПопытка вооруженного мятежа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала