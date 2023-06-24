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В ростовском Миллерово для пассажиров автобусов с трассы М-4 развернули ПВР - РИА Новости, 24.06.2023
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18:00 24.06.2023
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В ростовском Миллерово для пассажиров автобусов с трассы М-4 развернули ПВР
В ростовском Миллерово для пассажиров автобусов с трассы М-4 развернули ПВР - РИА Новости, 24.06.2023
В ростовском Миллерово для пассажиров автобусов с трассы М-4 развернули ПВР
Пункты временного размещения развернули в Миллерово Ростовской области для пассажиров рейсовых автобусов, перенаправленных с М-4 "Дон", сообщил глава... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T18:00
2023-06-24T18:00
миллерово
миллеровский район
ростовская область
происшествия
попытка вооруженного мятежа
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Пункты временного размещения развернули в Миллерово Ростовской области для пассажиров рейсовых автобусов, перенаправленных с М-4 "Дон", сообщил глава администрации Миллеровского района Олег Коваленко в Telegram-канале. "В городе Миллерово для пассажиров рейсовых автобусов, перенаправленных с М-4 "Дон" на Миллеровский автовокзал, организовано временное размещение в районном и городском домах культуры", - написал Коваленко. Ранее власти области сообщали о многокилометровых пробках на трассе и ограничении движения на отдельных участках. В частности, в Миллеровском районе на трассе М-4 организована раздача питьевой бутилированной воды силами муниципального спасательного формирования. Сформированы две бригады волонтеров, которые раздают сладкую воду и сок с печеньями для детей.
миллерово
миллеровский район
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миллерово, миллеровский район, ростовская область, происшествия, попытка вооруженного мятежа
Миллерово, Миллеровский район, Ростовская область, Происшествия, Попытка вооруженного мятежа
В ростовском Миллерово для пассажиров автобусов с трассы М-4 развернули ПВР

Коваленко: в ростовском Миллерово для пассажиров автобусов с трассы М-4 развернули ПВР

© РИА Новости / Ксения Головкова | Перейти в медиабанкАвтомобили на трассе М-4 "Дон"
Автомобили на трассе М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Ксения Головкова
Перейти в медиабанк
Автомобили на трассе М-4 "Дон"
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Пункты временного размещения развернули в Миллерово Ростовской области для пассажиров рейсовых автобусов, перенаправленных с М-4 "Дон", сообщил глава администрации Миллеровского района Олег Коваленко в Telegram-канале.
"В городе Миллерово для пассажиров рейсовых автобусов, перенаправленных с М-4 "Дон" на Миллеровский автовокзал, организовано временное размещение в районном и городском домах культуры", - написал Коваленко.
Ранее власти области сообщали о многокилометровых пробках на трассе и ограничении движения на отдельных участках. В частности, в Миллеровском районе на трассе М-4 организована раздача питьевой бутилированной воды силами муниципального спасательного формирования. Сформированы две бригады волонтеров, которые раздают сладкую воду и сок с печеньями для детей.
 
МиллеровоМиллеровский районРостовская областьПроисшествияПопытка вооруженного мятежа
 
 
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