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В ростовском Миллерово для пассажиров автобусов с трассы М-4 развернули ПВР
В ростовском Миллерово для пассажиров автобусов с трассы М-4 развернули ПВР - РИА Новости, 24.06.2023
В ростовском Миллерово для пассажиров автобусов с трассы М-4 развернули ПВР
Пункты временного размещения развернули в Миллерово Ростовской области для пассажиров рейсовых автобусов, перенаправленных с М-4 "Дон", сообщил глава... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T18:00
2023-06-24T18:00
2023-06-24T18:00
миллерово
миллеровский район
ростовская область
происшествия
попытка вооруженного мятежа
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Пункты временного размещения развернули в Миллерово Ростовской области для пассажиров рейсовых автобусов, перенаправленных с М-4 "Дон", сообщил глава администрации Миллеровского района Олег Коваленко в Telegram-канале. "В городе Миллерово для пассажиров рейсовых автобусов, перенаправленных с М-4 "Дон" на Миллеровский автовокзал, организовано временное размещение в районном и городском домах культуры", - написал Коваленко. Ранее власти области сообщали о многокилометровых пробках на трассе и ограничении движения на отдельных участках. В частности, в Миллеровском районе на трассе М-4 организована раздача питьевой бутилированной воды силами муниципального спасательного формирования. Сформированы две бригады волонтеров, которые раздают сладкую воду и сок с печеньями для детей.
миллерово
миллеровский район
ростовская область
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миллерово, миллеровский район, ростовская область, происшествия, попытка вооруженного мятежа
Миллерово, Миллеровский район, Ростовская область, Происшествия, Попытка вооруженного мятежа
В ростовском Миллерово для пассажиров автобусов с трассы М-4 развернули ПВР
Коваленко: в ростовском Миллерово для пассажиров автобусов с трассы М-4 развернули ПВР