https://ria.ru/20230624/proverka-1880228015.html

ОНК Москвы выехала на проверку СИЗО-5

ОНК Москвы выехала на проверку СИЗО-5 - РИА Новости, 24.06.2023

ОНК Москвы выехала на проверку СИЗО-5

Общественная наблюдательная комиссия Москвы выехала в столичный СИЗО-5 для проверки уже официально опровергнутой информации о якобы имевшем место бунте... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T18:33

2023-06-24T18:33

2023-06-24T18:33

происшествия

москва

алексей мельников

онк

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия Москвы выехала в столичный СИЗО-5 для проверки уже официально опровергнутой информации о якобы имевшем место бунте заключённых, сообщил ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников в Telegram-канале. Ранее в телеграм-канале ВЧК-ОГПУ появилась информация, что произошли бунты в СИЗО №2 (Бутырка) и №5 (Водник). В свою очередь в пресс-службе столичного управления ФСИН опровергли РИА Новости информацию о беспорядках в двух СИЗО Москвы. "Мы с Георгием Волковым выехали в СИЗО-5 для проверки ранее распространенной информации о бунте. Как только лично убедимся в ситуации на месте - сообщу", - написал он.

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, алексей мельников, онк, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)