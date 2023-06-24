Рейтинг@Mail.ru
ОНК Москвы выехала на проверку СИЗО-5 - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/proverka-1880228015.html
ОНК Москвы выехала на проверку СИЗО-5
ОНК Москвы выехала на проверку СИЗО-5 - РИА Новости, 24.06.2023
ОНК Москвы выехала на проверку СИЗО-5
Общественная наблюдательная комиссия Москвы выехала в столичный СИЗО-5 для проверки уже официально опровергнутой информации о якобы имевшем место бунте... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T18:33
2023-06-24T18:33
происшествия
москва
алексей мельников
онк
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820167256_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_58e9d1c084e67906387c525825b0e28e.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия Москвы выехала в столичный СИЗО-5 для проверки уже официально опровергнутой информации о якобы имевшем место бунте заключённых, сообщил ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников в Telegram-канале. Ранее в телеграм-канале ВЧК-ОГПУ появилась информация, что произошли бунты в СИЗО №2 (Бутырка) и №5 (Водник). В свою очередь в пресс-службе столичного управления ФСИН опровергли РИА Новости информацию о беспорядках в двух СИЗО Москвы. "Мы с Георгием Волковым выехали в СИЗО-5 для проверки ранее распространенной информации о бунте. Как только лично убедимся в ситуации на месте - сообщу", - написал он.
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820167256_562:272:2556:1767_1920x0_80_0_0_3f5b6dd118b614fc15eda516869e9782.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, алексей мельников, онк, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Москва, Алексей Мельников, ОНК, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
ОНК Москвы выехала на проверку СИЗО-5

ОНК Москвы выехала для проверки СИЗО-5 после опровергнутых сообщений о бунте

© Фото : Unsplash/Eleni AfiontziЗаключенный в тюрьме
Заключенный в тюрьме - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Фото : Unsplash/Eleni Afiontzi
Заключенный в тюрьме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия Москвы выехала в столичный СИЗО-5 для проверки уже официально опровергнутой информации о якобы имевшем место бунте заключённых, сообщил ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников в Telegram-канале.
Ранее в телеграм-канале ВЧК-ОГПУ появилась информация, что произошли бунты в СИЗО №2 (Бутырка) и №5 (Водник). В свою очередь в пресс-службе столичного управления ФСИН опровергли РИА Новости информацию о беспорядках в двух СИЗО Москвы.
"Мы с Георгием Волковым выехали в СИЗО-5 для проверки ранее распространенной информации о бунте. Как только лично убедимся в ситуации на месте - сообщу", - написал он.
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Вчера, 11:36
 
ПроисшествияМоскваАлексей МельниковОНКФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала