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ОНК Москвы выехала на проверку СИЗО-5
ОНК Москвы выехала на проверку СИЗО-5 - РИА Новости, 24.06.2023
ОНК Москвы выехала на проверку СИЗО-5
Общественная наблюдательная комиссия Москвы выехала в столичный СИЗО-5 для проверки уже официально опровергнутой информации о якобы имевшем место бунте... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T18:33
2023-06-24T18:33
2023-06-24T18:33
происшествия
москва
алексей мельников
онк
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия Москвы выехала в столичный СИЗО-5 для проверки уже официально опровергнутой информации о якобы имевшем место бунте заключённых, сообщил ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников в Telegram-канале. Ранее в телеграм-канале ВЧК-ОГПУ появилась информация, что произошли бунты в СИЗО №2 (Бутырка) и №5 (Водник). В свою очередь в пресс-службе столичного управления ФСИН опровергли РИА Новости информацию о беспорядках в двух СИЗО Москвы. "Мы с Георгием Волковым выехали в СИЗО-5 для проверки ранее распространенной информации о бунте. Как только лично убедимся в ситуации на месте - сообщу", - написал он.
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происшествия, москва, алексей мельников, онк, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Москва, Алексей Мельников, ОНК, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
ОНК Москвы выехала на проверку СИЗО-5
ОНК Москвы выехала для проверки СИЗО-5 после опровергнутых сообщений о бунте