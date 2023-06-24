https://ria.ru/20230624/protesty-1880253348.html

НАК предостерег россиян от участия в акциях протеста

НАК предостерег россиян от участия в акциях протеста - РИА Новости, 24.06.2023

НАК предостерег россиян от участия в акциях протеста

Фиксируются случаи провокационных сообщений с призывами участвовать в акциях протеста, эти действия преступные, будут применены меры, сообщил Национальный... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T21:25

2023-06-24T21:25

2023-06-24T21:30

национальный антитеррористический комитет рф

россия

попытка вооруженного мятежа

безопасность

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Фиксируются случаи провокационных сообщений с призывами участвовать в акциях протеста, эти действия преступные, будут применены меры, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК)."В условиях правового режима контртеррористической операции, введенного на территории города Москвы и Московской области 24 июня 2023 года, фиксируются случаи распространения среди населения провокационных сообщений с призывами к гражданам принять участие в несанкционированных митингах и акциях протеста в поддержку незаконных действий ЧВК "Вагнер", - говорится в сообщении.Оперативные штабы НАК также предупреждают о преступном характере таких действий, к участникам которых будут применены меры административного воздействия или уголовной ответственности.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

национальный антитеррористический комитет рф, россия, попытка вооруженного мятежа, безопасность