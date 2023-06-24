https://ria.ru/20230624/protesty-1880253348.html
НАК предостерег россиян от участия в акциях протеста
НАК предостерег россиян от участия в акциях протеста - РИА Новости, 24.06.2023
НАК предостерег россиян от участия в акциях протеста
Фиксируются случаи провокационных сообщений с призывами участвовать в акциях протеста, эти действия преступные, будут применены меры, сообщил Национальный... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T21:25
2023-06-24T21:25
2023-06-24T21:30
национальный антитеррористический комитет рф
россия
попытка вооруженного мятежа
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Фиксируются случаи провокационных сообщений с призывами участвовать в акциях протеста, эти действия преступные, будут применены меры, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК)."В условиях правового режима контртеррористической операции, введенного на территории города Москвы и Московской области 24 июня 2023 года, фиксируются случаи распространения среди населения провокационных сообщений с призывами к гражданам принять участие в несанкционированных митингах и акциях протеста в поддержку незаконных действий ЧВК "Вагнер", - говорится в сообщении.Оперативные штабы НАК также предупреждают о преступном характере таких действий, к участникам которых будут применены меры административного воздействия или уголовной ответственности.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальный антитеррористический комитет рф, россия, попытка вооруженного мятежа, безопасность
Национальный антитеррористический комитет РФ, Россия, Попытка вооруженного мятежа, Безопасность
НАК предостерег россиян от участия в акциях протеста
НАК сообщил о случаях провокационных сообщений с призывами участвовать в акциях протеста