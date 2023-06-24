Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области ограничили транзитный проезд со стороны Москвы и Липецка - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 24.06.2023 (обновлено: 09:39 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/proezd-1880131796.html
В Тульской области ограничили транзитный проезд со стороны Москвы и Липецка
В Тульской области ограничили транзитный проезд со стороны Москвы и Липецка - РИА Новости, 24.06.2023
В Тульской области ограничили транзитный проезд со стороны Москвы и Липецка
Транзитный проезд временно ограничен в Тульской области со стороны Московской и Липецкой областей, сообщает правительство Тульской области в соцсети... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T09:32
2023-06-24T09:39
тульская область
липецкая область
москва
алексей дюмин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812827801_0:0:3126:1759_1920x0_80_0_0_26b624a296e696764d1555032aaced8b.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн - РИА новости. Транзитный проезд временно ограничен в Тульской области со стороны Московской и Липецкой областей, сообщает правительство Тульской области в соцсети "ВКонтакте". Сообщается, что со вчерашнего вечера в регионе усилены меры безопасности и проводятся антитеррористические мероприятия. Ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Губернатор Алексей Дюмин получает оперативную информацию от руководителей силовых структур по текущей обстановке в регионе, подчеркивает областное правительство. "На дорогах введен дополнительный контроль. Автомобилистам просьба воздержаться от поездок на личном транспорте по трассе М-4 "Дон". В обоих направлениях (со стороны Московской и Липецкой областей) транзитный проезд временно ограничен. В случае острой необходимости следует искать объездные пути", - говорится в сообщении. Власти просят отнестись с пониманием к принимаемым мерам.
https://ria.ru/20230624/moskva-1880131586.html
тульская область
липецкая область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812827801_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_81ac89e7de114729d37ec44bf2c42699.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тульская область, липецкая область, москва, алексей дюмин, происшествия
Тульская область, Липецкая область, Москва, Алексей Дюмин, Происшествия
В Тульской области ограничили транзитный проезд со стороны Москвы и Липецка

Транзитный проезд временно ограничен в Тульской области со стороны Москвы и Липецка

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн - РИА новости. Транзитный проезд временно ограничен в Тульской области со стороны Московской и Липецкой областей, сообщает правительство Тульской области в соцсети "ВКонтакте".
Сообщается, что со вчерашнего вечера в регионе усилены меры безопасности и проводятся антитеррористические мероприятия. Ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов.
Губернатор Алексей Дюмин получает оперативную информацию от руководителей силовых структур по текущей обстановке в регионе, подчеркивает областное правительство.
"На дорогах введен дополнительный контроль. Автомобилистам просьба воздержаться от поездок на личном транспорте по трассе М-4 "Дон". В обоих направлениях (со стороны Московской и Липецкой областей) транзитный проезд временно ограничен. В случае острой необходимости следует искать объездные пути", - говорится в сообщении.
Власти просят отнестись с пониманием к принимаемым мерам.
Мэр Москвы Собянин
Собянин заявил, что передвижения по Москве не затруднены
Вчера, 09:30
 
Тульская областьЛипецкая областьМоскваАлексей ДюминПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала