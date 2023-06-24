https://ria.ru/20230624/proezd-1880131796.html

В Тульской области ограничили транзитный проезд со стороны Москвы и Липецка

В Тульской области ограничили транзитный проезд со стороны Москвы и Липецка - РИА Новости, 24.06.2023

В Тульской области ограничили транзитный проезд со стороны Москвы и Липецка

Транзитный проезд временно ограничен в Тульской области со стороны Московской и Липецкой областей, сообщает правительство Тульской области в соцсети... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T09:32

2023-06-24T09:32

2023-06-24T09:39

тульская область

липецкая область

москва

алексей дюмин

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн - РИА новости. Транзитный проезд временно ограничен в Тульской области со стороны Московской и Липецкой областей, сообщает правительство Тульской области в соцсети "ВКонтакте". Сообщается, что со вчерашнего вечера в регионе усилены меры безопасности и проводятся антитеррористические мероприятия. Ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Губернатор Алексей Дюмин получает оперативную информацию от руководителей силовых структур по текущей обстановке в регионе, подчеркивает областное правительство. "На дорогах введен дополнительный контроль. Автомобилистам просьба воздержаться от поездок на личном транспорте по трассе М-4 "Дон". В обоих направлениях (со стороны Московской и Липецкой областей) транзитный проезд временно ограничен. В случае острой необходимости следует искать объездные пути", - говорится в сообщении. Власти просят отнестись с пониманием к принимаемым мерам.

https://ria.ru/20230624/moskva-1880131586.html

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тульская область, липецкая область, москва, алексей дюмин, происшествия