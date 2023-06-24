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В Тульской области ограничили транзитный проезд со стороны Москвы и Липецка
В Тульской области ограничили транзитный проезд со стороны Москвы и Липецка - РИА Новости, 24.06.2023
В Тульской области ограничили транзитный проезд со стороны Москвы и Липецка
Транзитный проезд временно ограничен в Тульской области со стороны Московской и Липецкой областей, сообщает правительство Тульской области в соцсети... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T09:32
2023-06-24T09:32
2023-06-24T09:39
тульская область
липецкая область
москва
алексей дюмин
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн - РИА новости. Транзитный проезд временно ограничен в Тульской области со стороны Московской и Липецкой областей, сообщает правительство Тульской области в соцсети "ВКонтакте". Сообщается, что со вчерашнего вечера в регионе усилены меры безопасности и проводятся антитеррористические мероприятия. Ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Губернатор Алексей Дюмин получает оперативную информацию от руководителей силовых структур по текущей обстановке в регионе, подчеркивает областное правительство. "На дорогах введен дополнительный контроль. Автомобилистам просьба воздержаться от поездок на личном транспорте по трассе М-4 "Дон". В обоих направлениях (со стороны Московской и Липецкой областей) транзитный проезд временно ограничен. В случае острой необходимости следует искать объездные пути", - говорится в сообщении. Власти просят отнестись с пониманием к принимаемым мерам.
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тульская область, липецкая область, москва, алексей дюмин, происшествия
Тульская область, Липецкая область, Москва, Алексей Дюмин, Происшествия
В Тульской области ограничили транзитный проезд со стороны Москвы и Липецка
Транзитный проезд временно ограничен в Тульской области со стороны Москвы и Липецка