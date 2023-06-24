https://ria.ru/20230624/probki-1880128368.html

Ростовский губернатор поручил МЧС оказать помощь застрявшим на М-4 "Дон"

Ростовский губернатор поручил МЧС оказать помощь застрявшим на М-4 "Дон" - РИА Новости, 24.06.2023

Ростовский губернатор поручил МЧС оказать помощь застрявшим на М-4 "Дон"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил МЧС и администрациям организовать доставку всего необходимого людям, застрявшим в пробках на М-4 "Дон". Об РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T08:58

2023-06-24T08:58

2023-06-24T09:02

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростовская область

василий голубев

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил МЧС и администрациям организовать доставку всего необходимого людям, застрявшим в пробках на М-4 "Дон". Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.По его данным, на трассе образовались многокилометровые пробки."Поручил областным спасательным службам и подразделениям областного главка МЧС совместно с администрациями муниципалов организовать доставку всего необходимого людям, застрявшим в пробках", - написал он.

https://ria.ru/20230624/meropriyatiya-1880126975.html

ростовская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, василий голубев, происшествия