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Ростовский губернатор поручил МЧС оказать помощь застрявшим на М-4 "Дон" - РИА Новости, 24.06.2023
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08:58 24.06.2023 (обновлено: 09:02 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/probki-1880128368.html
Ростовский губернатор поручил МЧС оказать помощь застрявшим на М-4 "Дон"
Ростовский губернатор поручил МЧС оказать помощь застрявшим на М-4 "Дон" - РИА Новости, 24.06.2023
Ростовский губернатор поручил МЧС оказать помощь застрявшим на М-4 "Дон"
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил МЧС и администрациям организовать доставку всего необходимого людям, застрявшим в пробках на М-4 "Дон". Об РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T08:58
2023-06-24T09:02
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
василий голубев
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил МЧС и администрациям организовать доставку всего необходимого людям, застрявшим в пробках на М-4 "Дон". Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.По его данным, на трассе образовались многокилометровые пробки."Поручил областным спасательным службам и подразделениям областного главка МЧС совместно с администрациями муниципалов организовать доставку всего необходимого людям, застрявшим в пробках", - написал он.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, василий голубев, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ростовская область, Василий Голубев, Происшествия
Ростовский губернатор поручил МЧС оказать помощь застрявшим на М-4 "Дон"

Губернатор Голубев поручил МЧС доставить все необходимое застрявшим на М-4 "Дон"

© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил МЧС и администрациям организовать доставку всего необходимого людям, застрявшим в пробках на М-4 "Дон". Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По его данным, на трассе образовались многокилометровые пробки.
"Поручил областным спасательным службам и подразделениям областного главка МЧС совместно с администрациями муниципалов организовать доставку всего необходимого людям, застрявшим в пробках", - написал он.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ростовская областьВасилий ГолубевПроисшествия
 
 
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