Рейтинг@Mail.ru
Кожемяко обратился к бойцам "Вагнера" из Приморья - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/primore-1880165407.html
Кожемяко обратился к бойцам "Вагнера" из Приморья
Кожемяко обратился к бойцам "Вагнера" из Приморья - РИА Новости, 24.06.2023
Кожемяко обратился к бойцам "Вагнера" из Приморья
Бойцам ЧВК "Вагнер" из Приморского края следует подчиняться офицерам Вооруженных сил РФ и не участвовать в мятеже, сам мятеж - удар в спину, заявил в... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:49
2023-06-24T13:48
приморский край
олег кожемяко
россия
общество
попытка вооруженного мятежа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880163258_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6abc6823bb88210c5c33e784b05b3a90.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 24 июн - РИА Новости. Бойцам ЧВК "Вагнер" из Приморского края следует подчиняться офицерам Вооруженных сил РФ и не участвовать в мятеже, сам мятеж - удар в спину, заявил в Telegram-канале губернатор региона Олег Кожемяко. "Я прошу, я обращаюсь и к бойцам ЧВК "Вагнер", к нашим приморцам, которые сейчас служат в этих отрядах. Одумайтесь, не совершайте те преступные действия, за которые вам придется раскаиваться, не идите на поводу тех командиров, кто сделал уже этот отчаянный шаг. Возвращайтесь в свои части, в свои места дислокации, делайте все, что вам говорит ваше ближайшее командование. Офицеры и генералы, те, которые находятся на фронте, это честнейшие люди, которые также заинтересованы в победе, которые рядом с вами плечом к плечу воевали на всех направлениях. Выполняйте их приказания и распоряжения", - сказал Кожемяко. Этот мятеж нельзя назвать иначе, как удар в спину, добавил губернатор. Он также призвал вернуться назад в части и "ни в коем случае" не поддаваться обещаниям, способным привести к трагедии самих бойцов, их родственников и страну. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.Полный текст обращения президента к россиянам &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Не становитесь преступниками". Глава Приморья обратился к бойцам "Вагнера"
Бойцам ЧВК "Вагнер" из Приморского края следует подчиняться офицерам Вооруженных сил РФ и не участвовать в мятеже, сам мятеж – удар в спину, заявил губернатор региона Олег Кожемяко.
2023-06-24T12:49
true
PT3M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880163258_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_aba7ab0b7c02363fb13eb5be4fa10167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приморский край, олег кожемяко, россия, общество, попытка вооруженного мятежа
Приморский край, Олег Кожемяко, Россия, Общество, Попытка вооруженного мятежа
Кожемяко обратился к бойцам "Вагнера" из Приморья

Губернатор Кожемяко призвал бойцов "Вагнера" из Приморья не участвовать в мятеже

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 24 июн - РИА Новости. Бойцам ЧВК "Вагнер" из Приморского края следует подчиняться офицерам Вооруженных сил РФ и не участвовать в мятеже, сам мятеж - удар в спину, заявил в Telegram-канале губернатор региона Олег Кожемяко.
"Я прошу, я обращаюсь и к бойцам ЧВК "Вагнер", к нашим приморцам, которые сейчас служат в этих отрядах. Одумайтесь, не совершайте те преступные действия, за которые вам придется раскаиваться, не идите на поводу тех командиров, кто сделал уже этот отчаянный шаг. Возвращайтесь в свои части, в свои места дислокации, делайте все, что вам говорит ваше ближайшее командование. Офицеры и генералы, те, которые находятся на фронте, это честнейшие люди, которые также заинтересованы в победе, которые рядом с вами плечом к плечу воевали на всех направлениях. Выполняйте их приказания и распоряжения", - сказал Кожемяко.
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Вчера, 11:36
Этот мятеж нельзя назвать иначе, как удар в спину, добавил губернатор. Он также призвал вернуться назад в части и "ни в коем случае" не поддаваться обещаниям, способным привести к трагедии самих бойцов, их родственников и страну.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
Полный текст обращения президента к россиянам >>
Обращение президента России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам
Вчера, 11:23
 
Приморский крайОлег КожемякоРоссияОбществоПопытка вооруженного мятежа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала