https://ria.ru/20230624/primore-1880165407.html

Кожемяко обратился к бойцам "Вагнера" из Приморья

Кожемяко обратился к бойцам "Вагнера" из Приморья - РИА Новости, 24.06.2023

Кожемяко обратился к бойцам "Вагнера" из Приморья

Бойцам ЧВК "Вагнер" из Приморского края следует подчиняться офицерам Вооруженных сил РФ и не участвовать в мятеже, сам мятеж - удар в спину, заявил в... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T12:49

2023-06-24T12:49

2023-06-24T13:48

приморский край

олег кожемяко

россия

общество

попытка вооруженного мятежа

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июн - РИА Новости. Бойцам ЧВК "Вагнер" из Приморского края следует подчиняться офицерам Вооруженных сил РФ и не участвовать в мятеже, сам мятеж - удар в спину, заявил в Telegram-канале губернатор региона Олег Кожемяко. "Я прошу, я обращаюсь и к бойцам ЧВК "Вагнер", к нашим приморцам, которые сейчас служат в этих отрядах. Одумайтесь, не совершайте те преступные действия, за которые вам придется раскаиваться, не идите на поводу тех командиров, кто сделал уже этот отчаянный шаг. Возвращайтесь в свои части, в свои места дислокации, делайте все, что вам говорит ваше ближайшее командование. Офицеры и генералы, те, которые находятся на фронте, это честнейшие люди, которые также заинтересованы в победе, которые рядом с вами плечом к плечу воевали на всех направлениях. Выполняйте их приказания и распоряжения", - сказал Кожемяко. Этот мятеж нельзя назвать иначе, как удар в спину, добавил губернатор. Он также призвал вернуться назад в части и "ни в коем случае" не поддаваться обещаниям, способным привести к трагедии самих бойцов, их родственников и страну. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.Полный текст обращения президента к россиянам >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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приморский край

россия

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"Не становитесь преступниками". Глава Приморья обратился к бойцам "Вагнера" Бойцам ЧВК "Вагнер" из Приморского края следует подчиняться офицерам Вооруженных сил РФ и не участвовать в мятеже, сам мятеж – удар в спину, заявил губернатор региона Олег Кожемяко. 2023-06-24T12:49 true PT3M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

приморский край, олег кожемяко, россия, общество, попытка вооруженного мятежа