https://ria.ru/20230624/primakov-1880220044.html

Примаков призвал поддержать Родину и президента

Примаков призвал поддержать Родину и президента - РИА Новости, 24.06.2023

Примаков призвал поддержать Родину и президента

Главное сейчас - оставаться людьми и гражданами, поддерживать Родину и президента России Владимира Путина, написал в телеграм-канале глава Россотрудничества... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T17:38

2023-06-24T17:38

2023-06-24T17:38

россия

евгений примаков (россотрудничество)

владимир путин

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

белгородская область

безопасность

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Главное сейчас - оставаться людьми и гражданами, поддерживать Родину и президента России Владимира Путина, написал в телеграм-канале глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Мы спросим себя про преступные ошибки и просчеты потом, исправим, зачистим, починим. А сейчас главное - остаться людьми и гражданами. Поддержать нашу Родину и нашего Президента", - написал Примаков в своем телеграм-канале. Он добавил, что во время военного конфликта "штык, обращенный внутрь, против своих, страшнее во много раз, чем "контрнаступ" и нападение врага. "Мятеж и гражданская война - самый легкий, лакомый шанс для врагов уничтожить нас. Не зря твари из "добровольческого корпуса", что недавно убивали наших мирных граждан в Шебекино, так радуются "маршу справедливости", не зря поляки, британцы и американцы взвешивают шансы именно сейчас вломиться в Россию с железом в руках. Кто встанет на пути у них, украинских кровопийц и коллаборантов, пока русские люди увлеченно убивают друг друга "за справедливость"?" - отметил Примаков. "Президент, люди безоговорочно верные присяге и помощь Божья - вот что нас спасет. Этого уже много, поверьте", - заключил он. Боевики РДК принимали участие в террористическом нападении в марте 2023 года на Брянскую и в мае на Белгородскую область. Главарь РДК Денис Капустин был заочно арестован 3 апреля Басманным судом Москвы, ему вменяют незаконный оборот оружия, оборот взрывных устройств и совершение теракта, повлекшее умышленное причинение смерти.

https://ria.ru/20230624/abkhaziya-1880197417.html

https://ria.ru/20230624/myatezh-1880217260.html

россия

белгородская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, евгений примаков (россотрудничество), владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), белгородская область, безопасность, попытка вооруженного мятежа