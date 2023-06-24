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Примаков призвал поддержать Родину и президента - РИА Новости, 24.06.2023
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17:38 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/primakov-1880220044.html
Примаков призвал поддержать Родину и президента
Примаков призвал поддержать Родину и президента - РИА Новости, 24.06.2023
Примаков призвал поддержать Родину и президента
Главное сейчас - оставаться людьми и гражданами, поддерживать Родину и президента России Владимира Путина, написал в телеграм-канале глава Россотрудничества... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:38
2023-06-24T17:38
россия
евгений примаков (россотрудничество)
владимир путин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
белгородская область
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Главное сейчас - оставаться людьми и гражданами, поддерживать Родину и президента России Владимира Путина, написал в телеграм-канале глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Мы спросим себя про преступные ошибки и просчеты потом, исправим, зачистим, починим. А сейчас главное - остаться людьми и гражданами. Поддержать нашу Родину и нашего Президента", - написал Примаков в своем телеграм-канале. Он добавил, что во время военного конфликта "штык, обращенный внутрь, против своих, страшнее во много раз, чем "контрнаступ" и нападение врага. "Мятеж и гражданская война - самый легкий, лакомый шанс для врагов уничтожить нас. Не зря твари из "добровольческого корпуса", что недавно убивали наших мирных граждан в Шебекино, так радуются "маршу справедливости", не зря поляки, британцы и американцы взвешивают шансы именно сейчас вломиться в Россию с железом в руках. Кто встанет на пути у них, украинских кровопийц и коллаборантов, пока русские люди увлеченно убивают друг друга "за справедливость"?" - отметил Примаков. "Президент, люди безоговорочно верные присяге и помощь Божья - вот что нас спасет. Этого уже много, поверьте", - заключил он. Боевики РДК принимали участие в террористическом нападении в марте 2023 года на Брянскую и в мае на Белгородскую область. Главарь РДК Денис Капустин был заочно арестован 3 апреля Басманным судом Москвы, ему вменяют незаконный оборот оружия, оборот взрывных устройств и совершение теракта, повлекшее умышленное причинение смерти.
https://ria.ru/20230624/abkhaziya-1880197417.html
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россия, евгений примаков (россотрудничество), владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), белгородская область, безопасность, попытка вооруженного мятежа
Россия, Евгений Примаков (Россотрудничество), Владимир Путин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Белгородская область, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Примаков призвал поддержать Родину и президента

Глава Россотрудничества Примаков: сейчас главное поддержать президента и Родину

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРуководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков
Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Главное сейчас - оставаться людьми и гражданами, поддерживать Родину и президента России Владимира Путина, написал в телеграм-канале глава Россотрудничества Евгений Примаков.
"Мы спросим себя про преступные ошибки и просчеты потом, исправим, зачистим, починим. А сейчас главное - остаться людьми и гражданами. Поддержать нашу Родину и нашего Президента", - написал Примаков в своем телеграм-канале.
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Он добавил, что во время военного конфликта "штык, обращенный внутрь, против своих, страшнее во много раз, чем "контрнаступ" и нападение врага.
"Мятеж и гражданская война - самый легкий, лакомый шанс для врагов уничтожить нас. Не зря твари из "добровольческого корпуса", что недавно убивали наших мирных граждан в Шебекино, так радуются "маршу справедливости", не зря поляки, британцы и американцы взвешивают шансы именно сейчас вломиться в Россию с железом в руках. Кто встанет на пути у них, украинских кровопийц и коллаборантов, пока русские люди увлеченно убивают друг друга "за справедливость"?" - отметил Примаков.
"Президент, люди безоговорочно верные присяге и помощь Божья - вот что нас спасет. Этого уже много, поверьте", - заключил он.
Боевики РДК принимали участие в террористическом нападении в марте 2023 года на Брянскую и в мае на Белгородскую область. Главарь РДК Денис Капустин был заочно арестован 3 апреля Басманным судом Москвы, ему вменяют незаконный оборот оружия, оборот взрывных устройств и совершение теракта, повлекшее умышленное причинение смерти.
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