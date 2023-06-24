Рейтинг@Mail.ru
ВС получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал мятеж - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/prikaz-1880136909.html
ВС получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал мятеж
ВС получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал мятеж - РИА Новости, 24.06.2023
ВС получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал мятеж
Вооруженные силы получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, его организаторы понесут наказание, заявил президент Владимир Путин в обращении к... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T10:09
2023-06-24T13:48
владимир путин
попытка вооруженного мятежа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880129604_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_abfb62b63a839b255387ab981ac425a9.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Вооруженные силы получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, его организаторы понесут наказание, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам.Он обратился к гражданам, личному составу Вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются и героически отбивают атаки противника. "Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления — вооруженного мятежа", — сказал глава государства.Удар в спинуПо словам Путина, эта битва, в которой решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности."В сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри", — призвал он.Действия, которые раскалывают это единство, Путин назвал отступничеством от своего народа и боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. "Это удар в спину нашей стране и нашему народу", — подчеркнул президент.Он выразил уверенность в том, что российские власти защитят и народ, и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства."Ответят и перед законом, и перед народом""А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене, к измене и своей стране и своему народу и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер", — продолжил Путин.Он обратил внимание на то, что любая внутренняя смута будет смертельной угрозой, ударом по России и ее народу. "И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом", — заверил Путин.Он пояснил, что Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. В Москве, Подмосковье и других регионах вводятся сейчас дополнительные меры антитеррористического характера. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, которая остается сложной — там фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу гражданГлава государства еще раз подчеркнул, что те, кто организовал и готовил военный мятеж, поднял оружие на боевых товарищей, — предали Россию и ответят за это. Тех же, кого пытаются втянуть в это преступление, он призвал не совершать роковую ошибку и сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях.Полный текст обращения президента к россиянам &gt;&gt;
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обращение президента России
Обращение президента России
2023-06-24T10:09
true
PT6M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880129604_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_38b9fda4e053714588962845926502ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, видео, попытка вооруженного мятежа
Владимир Путин, Попытка вооруженного мятежа
ВС получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал мятеж
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Вооруженные силы получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, его организаторы понесут наказание, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам.
2023-06-24T10:09
true
PT6M17S
ВС получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал мятеж

Путин: ВС России получили необходимый приказ о нейтрализации организаторов мятежа

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Вооруженные силы получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, его организаторы понесут наказание, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам.
Он обратился к гражданам, личному составу Вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются и героически отбивают атаки противника.
"Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления — вооруженного мятежа", — сказал глава государства.

Удар в спину

По словам Путина, эта битва, в которой решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности.
"В сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри", — призвал он.
Действия, которые раскалывают это единство, Путин назвал отступничеством от своего народа и боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте.
«
"Это удар в спину нашей стране и нашему народу", — подчеркнул президент.
Он выразил уверенность в том, что российские власти защитят и народ, и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства.

"Ответят и перед законом, и перед народом"

"А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене, к измене и своей стране и своему народу и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер", — продолжил Путин.
Он обратил внимание на то, что любая внутренняя смута будет смертельной угрозой, ударом по России и ее народу.
«
"И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом", — заверил Путин.
Он пояснил, что Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. В Москве, Подмосковье и других регионах вводятся сейчас дополнительные меры антитеррористического характера. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, которая остается сложной — там фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.
«

Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан

Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России.
президент России
Владимир Путин
Глава государства еще раз подчеркнул, что те, кто организовал и готовил военный мятеж, поднял оружие на боевых товарищей, — предали Россию и ответят за это. Тех же, кого пытаются втянуть в это преступление, он призвал не совершать роковую ошибку и сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях.
Полный текст обращения президента к россиянам >>
 
Владимир ПутинПопытка вооруженного мятежа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала