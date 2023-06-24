https://ria.ru/20230624/prikaz-1880136909.html

ВС получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал мятеж

ВС получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал мятеж - РИА Новости, 24.06.2023

ВС получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал мятеж

Вооруженные силы получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, его организаторы понесут наказание, заявил президент Владимир Путин в обращении к... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T10:09

2023-06-24T10:09

2023-06-24T13:48

владимир путин

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Вооруженные силы получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, его организаторы понесут наказание, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам.Он обратился к гражданам, личному составу Вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются и героически отбивают атаки противника. "Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления — вооруженного мятежа", — сказал глава государства.Удар в спинуПо словам Путина, эта битва, в которой решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности."В сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри", — призвал он.Действия, которые раскалывают это единство, Путин назвал отступничеством от своего народа и боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. "Это удар в спину нашей стране и нашему народу", — подчеркнул президент.Он выразил уверенность в том, что российские власти защитят и народ, и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства."Ответят и перед законом, и перед народом""А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене, к измене и своей стране и своему народу и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер", — продолжил Путин.Он обратил внимание на то, что любая внутренняя смута будет смертельной угрозой, ударом по России и ее народу. "И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом", — заверил Путин.Он пояснил, что Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. В Москве, Подмосковье и других регионах вводятся сейчас дополнительные меры антитеррористического характера. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, которая остается сложной — там фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу гражданГлава государства еще раз подчеркнул, что те, кто организовал и готовил военный мятеж, поднял оружие на боевых товарищей, — предали Россию и ответят за это. Тех же, кого пытаются втянуть в это преступление, он призвал не совершать роковую ошибку и сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях.Полный текст обращения президента к россиянам >>

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, видео, попытка вооруженного мятежа