Рейтинг@Mail.ru
Песков не смог ответить, какой пост Пригожин займет в Белоруссии - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:30 24.06.2023 (обновлено: 23:56 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880265706.html
Песков не смог ответить, какой пост Пригожин займет в Белоруссии
Песков не смог ответить, какой пост Пригожин займет в Белоруссии - РИА Новости, 24.06.2023
Песков не смог ответить, какой пост Пригожин займет в Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о том, какую должность займет лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после того, как уедет... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T23:30
2023-06-24T23:56
политика
белоруссия
дмитрий песков
евгений пригожин
россия
александр лукашенко
попытка вооруженного мятежа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875490856_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dfab61cb1388d1aa2a3f1e78ddb90e50.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о том, какую должность займет лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после того, как уедет в Белоруссию. "Не могу ответить на этот вопрос", - сказал Песков, комментируя вопрос журналистов о том, какую должность займет Пригожин в Белоруссии. Ранее Песков сообщил, что ситуацию с ЧВК "Вагнер" удалось разрешить без дальнейших потерь, при участии президента Белоруссии Александра Лукашенко была достигнута договоренность о возвращении группы в свои лагеря, а Пригожин уйдет в Белоруссию, уголовное дело против него будет прекращено.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880261857.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875490856_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_5c6fc1dd2239f5464b42febfff570356.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, белоруссия, дмитрий песков, евгений пригожин, россия, александр лукашенко, попытка вооруженного мятежа
Политика, Белоруссия, Дмитрий Песков, Евгений Пригожин, Россия, Александр Лукашенко, Попытка вооруженного мятежа
Песков не смог ответить, какой пост Пригожин займет в Белоруссии

Песков не смог ответить на вопрос о том, какую должность займет Пригожин в Белоруссии

© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкОснователь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Елена Копылова
Перейти в медиабанк
Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о том, какую должность займет лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после того, как уедет в Белоруссию.
"Не могу ответить на этот вопрос", - сказал Песков, комментируя вопрос журналистов о том, какую должность займет Пригожин в Белоруссии.
Ранее Песков сообщил, что ситуацию с ЧВК "Вагнер" удалось разрешить без дальнейших потерь, при участии президента Белоруссии Александра Лукашенко была достигнута договоренность о возвращении группы в свои лагеря, а Пригожин уйдет в Белоруссию, уголовное дело против него будет прекращено.
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Уголовное дело против Пригожина будет прекращено
Вчера, 22:46
 
ПолитикаБелоруссияДмитрий ПесковЕвгений ПригожинРоссияАлександр ЛукашенкоПопытка вооруженного мятежа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала