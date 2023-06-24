https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880265706.html
Песков не смог ответить, какой пост Пригожин займет в Белоруссии
Песков не смог ответить, какой пост Пригожин займет в Белоруссии - РИА Новости, 24.06.2023
Песков не смог ответить, какой пост Пригожин займет в Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о том, какую должность займет лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после того, как уедет... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T23:30
2023-06-24T23:30
2023-06-24T23:56
политика
белоруссия
дмитрий песков
евгений пригожин
россия
александр лукашенко
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о том, какую должность займет лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после того, как уедет в Белоруссию. "Не могу ответить на этот вопрос", - сказал Песков, комментируя вопрос журналистов о том, какую должность займет Пригожин в Белоруссии. Ранее Песков сообщил, что ситуацию с ЧВК "Вагнер" удалось разрешить без дальнейших потерь, при участии президента Белоруссии Александра Лукашенко была достигнута договоренность о возвращении группы в свои лагеря, а Пригожин уйдет в Белоруссию, уголовное дело против него будет прекращено.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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политика, белоруссия, дмитрий песков, евгений пригожин, россия, александр лукашенко, попытка вооруженного мятежа
Политика, Белоруссия, Дмитрий Песков, Евгений Пригожин, Россия, Александр Лукашенко, Попытка вооруженного мятежа
Песков не смог ответить, какой пост Пригожин займет в Белоруссии
Песков не смог ответить на вопрос о том, какую должность займет Пригожин в Белоруссии