Рейтинг@Mail.ru
Кремль назвал слово Путина гарантией возможности Пригожина уехать в Минск - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:10 24.06.2023 (обновлено: 23:39 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880264555.html
Кремль назвал слово Путина гарантией возможности Пригожина уехать в Минск
Кремль назвал слово Путина гарантией возможности Пригожина уехать в Минск - РИА Новости, 24.06.2023
Кремль назвал слово Путина гарантией возможности Пригожина уехать в Минск
Евгений Пригожин уйдет в Белоруссию, гарантией является слово президента России, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T23:10
2023-06-24T23:39
минск
белоруссия
россия
евгений пригожин
дмитрий песков
попытка вооруженного мятежа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763984191_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_03a482054d220ef4b64745254d4ca0b5.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Евгений Пригожин уйдет в Белоруссию, гарантией является слово президента России, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Уголовное дело будет прекращено и сам он уйдет в Белоруссию. Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, - это слово президента России", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230624/peregovory-1880263445.html
минск
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763984191_290:0:2661:1778_1920x0_80_0_0_0412aa90d8dc33469780482a9443f6bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
минск, белоруссия, россия, евгений пригожин, дмитрий песков, попытка вооруженного мятежа
Минск, Белоруссия, Россия, Евгений Пригожин, Дмитрий Песков, Попытка вооруженного мятежа
Кремль назвал слово Путина гарантией возможности Пригожина уехать в Минск

Кремль: слово Путина стало гарантией возможности для перехода Пригожина в Белоруссию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Евгений Пригожин уйдет в Белоруссию, гарантией является слово президента России, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Уголовное дело будет прекращено и сам он уйдет в Белоруссию. Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, - это слово президента России", - сказал Песков.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
В Кремле объяснили, почему Лукашенко выступил посредником на переговорах
Вчера, 23:00
 
МинскБелоруссияРоссияЕвгений ПригожинДмитрий ПесковПопытка вооруженного мятежа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала