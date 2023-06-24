https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880264555.html

Кремль назвал слово Путина гарантией возможности Пригожина уехать в Минск

Кремль назвал слово Путина гарантией возможности Пригожина уехать в Минск - РИА Новости, 24.06.2023

Кремль назвал слово Путина гарантией возможности Пригожина уехать в Минск

Евгений Пригожин уйдет в Белоруссию, гарантией является слово президента России, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T23:10

2023-06-24T23:10

2023-06-24T23:39

минск

белоруссия

россия

евгений пригожин

дмитрий песков

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Евгений Пригожин уйдет в Белоруссию, гарантией является слово президента России, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Уголовное дело будет прекращено и сам он уйдет в Белоруссию. Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, - это слово президента России", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230624/peregovory-1880263445.html

минск

белоруссия

россия

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минск, белоруссия, россия, евгений пригожин, дмитрий песков, попытка вооруженного мятежа