https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880264555.html
Кремль назвал слово Путина гарантией возможности Пригожина уехать в Минск
Кремль назвал слово Путина гарантией возможности Пригожина уехать в Минск - РИА Новости, 24.06.2023
Кремль назвал слово Путина гарантией возможности Пригожина уехать в Минск
Евгений Пригожин уйдет в Белоруссию, гарантией является слово президента России, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T23:10
2023-06-24T23:10
2023-06-24T23:39
минск
белоруссия
россия
евгений пригожин
дмитрий песков
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Евгений Пригожин уйдет в Белоруссию, гарантией является слово президента России, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Уголовное дело будет прекращено и сам он уйдет в Белоруссию. Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, - это слово президента России", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230624/peregovory-1880263445.html
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минск, белоруссия, россия, евгений пригожин, дмитрий песков, попытка вооруженного мятежа
Минск, Белоруссия, Россия, Евгений Пригожин, Дмитрий Песков, Попытка вооруженного мятежа
Кремль назвал слово Путина гарантией возможности Пригожина уехать в Минск
Кремль: слово Путина стало гарантией возможности для перехода Пригожина в Белоруссию