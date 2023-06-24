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Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове-на-Дону вместе с бойцами "Вагнера" - РИА Новости, 24.06.2023
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23:04 24.06.2023 (обновлено: 23:57 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880263957.html
Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове-на-Дону вместе с бойцами "Вагнера"
Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове-на-Дону вместе с бойцами "Вагнера" - РИА Новости, 24.06.2023
Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове-на-Дону вместе с бойцами "Вагнера"
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин покинул штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T23:04
2023-06-24T23:57
ростов-на-дону
южный военный округ
попытка вооруженного мятежа
евгений пригожин
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин покинул штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости очевидец."Уехал с бойцами Пригожин", - сообщил очевидец.Отъезжая от штаба ЮВО, Пригожин поприветствовал собравшихся жителей Ростова и подарил одному из них шеврон. Те в свою очередь проводили его аплодисментами и криками, приветствуя решение вернуть бойцов группы на позиции.Ранее в субботу пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков сообщил, что ситуацию с ЧВК "Вагнер" удалось разрешить без дальнейших потерь, при участии президента Белоруссии Александра Лукашенко была достигнута договоренность о возвращении группы в свои лагеря, а Пригожин уйдет в Белоруссию, уголовное дело против него будет прекращено.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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ростов-на-дону, южный военный округ, попытка вооруженного мятежа, евгений пригожин, происшествия
Ростов-на-Дону, Южный военный округ, Попытка вооруженного мятежа, Евгений Пригожин, Происшествия
Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове-на-Дону вместе с бойцами "Вагнера"

Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове-на-Дону вместе с бойцами "Вагнера", рассказал очевидец

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСотрудники полиции и Росгвардии на улице Ростова-на-Дону
Сотрудники полиции и Росгвардии на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Сотрудники полиции и Росгвардии на улице Ростова-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин покинул штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости очевидец.
"Уехал с бойцами Пригожин", - сообщил очевидец.
Отъезжая от штаба ЮВО, Пригожин поприветствовал собравшихся жителей Ростова и подарил одному из них шеврон. Те в свою очередь проводили его аплодисментами и криками, приветствуя решение вернуть бойцов группы на позиции.
Ранее в субботу пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков сообщил, что ситуацию с ЧВК "Вагнер" удалось разрешить без дальнейших потерь, при участии президента Белоруссии Александра Лукашенко была достигнута договоренность о возвращении группы в свои лагеря, а Пригожин уйдет в Белоруссию, уголовное дело против него будет прекращено.
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
 
Ростов-на-ДонуЮжный военный округПопытка вооруженного мятежаЕвгений ПригожинПроисшествия
 
 
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