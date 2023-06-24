https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880263957.html

Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове-на-Дону вместе с бойцами "Вагнера"

Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове-на-Дону вместе с бойцами "Вагнера" - РИА Новости, 24.06.2023

Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове-на-Дону вместе с бойцами "Вагнера"

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин покинул штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T23:04

2023-06-24T23:04

2023-06-24T23:57

ростов-на-дону

южный военный округ

попытка вооруженного мятежа

евгений пригожин

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин покинул штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости очевидец."Уехал с бойцами Пригожин", - сообщил очевидец.Отъезжая от штаба ЮВО, Пригожин поприветствовал собравшихся жителей Ростова и подарил одному из них шеврон. Те в свою очередь проводили его аплодисментами и криками, приветствуя решение вернуть бойцов группы на позиции.Ранее в субботу пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков сообщил, что ситуацию с ЧВК "Вагнер" удалось разрешить без дальнейших потерь, при участии президента Белоруссии Александра Лукашенко была достигнута договоренность о возвращении группы в свои лагеря, а Пригожин уйдет в Белоруссию, уголовное дело против него будет прекращено.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростов-на-дону, южный военный округ, попытка вооруженного мятежа, евгений пригожин, происшествия