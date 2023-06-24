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Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове-на-Дону вместе с бойцами "Вагнера"
Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове-на-Дону вместе с бойцами "Вагнера" - РИА Новости, 24.06.2023
Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове-на-Дону вместе с бойцами "Вагнера"
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин покинул штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T23:04
2023-06-24T23:04
2023-06-24T23:57
ростов-на-дону
южный военный округ
попытка вооруженного мятежа
евгений пригожин
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин покинул штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости очевидец."Уехал с бойцами Пригожин", - сообщил очевидец.Отъезжая от штаба ЮВО, Пригожин поприветствовал собравшихся жителей Ростова и подарил одному из них шеврон. Те в свою очередь проводили его аплодисментами и криками, приветствуя решение вернуть бойцов группы на позиции.Ранее в субботу пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков сообщил, что ситуацию с ЧВК "Вагнер" удалось разрешить без дальнейших потерь, при участии президента Белоруссии Александра Лукашенко была достигнута договоренность о возвращении группы в свои лагеря, а Пригожин уйдет в Белоруссию, уголовное дело против него будет прекращено.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, южный военный округ, попытка вооруженного мятежа, евгений пригожин, происшествия
Ростов-на-Дону, Южный военный округ, Попытка вооруженного мятежа, Евгений Пригожин, Происшествия
Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове-на-Дону вместе с бойцами "Вагнера"
Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове-на-Дону вместе с бойцами "Вагнера", рассказал очевидец
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин покинул штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости очевидец.
"Уехал с бойцами Пригожин", - сообщил очевидец.
Отъезжая от штаба ЮВО, Пригожин поприветствовал собравшихся жителей Ростова и подарил одному из них шеврон. Те в свою очередь проводили его аплодисментами и криками, приветствуя решение вернуть бойцов группы на позиции.
Ранее в субботу пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков сообщил, что ситуацию с ЧВК "Вагнер" удалось разрешить без дальнейших потерь, при участии президента Белоруссии Александра Лукашенко была достигнута договоренность о возвращении группы в свои лагеря, а Пригожин уйдет в Белоруссию, уголовное дело против него будет прекращено.