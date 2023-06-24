https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880261857.html

Уголовное дело против Пригожина будет прекращено

Уголовное дело против Пригожина будет прекращено - РИА Новости, 25.06.2023

Уголовное дело против Пригожина будет прекращено

Уголовное дело в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет прекращено, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-24T22:46

2023-06-24T22:46

2023-06-25T00:16

безопасность

белоруссия

евгений пригожин

дмитрий песков

россия

попытка вооруженного мятежа

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр лукашенко

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Уголовное дело в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет прекращено, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Уголовное дело будет прекращено и сам он уйдет в Белоруссию. Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти <...>, — это слово президента России", — сказал он.При этом чиновник не уточнил, чем именно глава группы займется в бывшей советской республике.О роли ЛукашенкоПесков подчеркнул, что Россия признательна Александру Лукашенко за усилия, предпринятые им в разрешении ситуации."Была высшая цель избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами. Именно во имя этих целей реализованы посреднические усилия Лукашенко и президент Путин принял соответствующее решение", — сказал он.Белорусский лидер, как уточнил пресс-секретарь, около 20 лет знаком с Пригожиным, и "это было его личное инициативное предложение", согласованное с российским лидером.О судьбе "Вагнера" и ситуации в МинобороныПесков отметил, что сложившаяся с "Вагнером" ситуация не повлияет на ход спецоперации на Украине."Часть из них (из ЧВК "Вагнер". — Прим. ред.) подпишет контракты с Минобороны, это касается той части, которая не принимала участия в этом походе", — указал представитель Кремля.При этом те, кто участвовал в сегодняшних событиях, с учетом их заслуг на фронте не будут подвергаться преследованию.Что касается вопросов кадровых перестановок, чиновник отметил, что они входят в исключительную прерогативу верховного главнокомандующего в соответствии с Конституцией, поэтому "эти темы вряд ли могли обсуждаться в ходе упомянутых контактов".Отвечая на вопрос о доверии главы государства к министру обороны, пресс-секретарь заявил, что ему неизвестно о каких-либо изменениях в этом плане.Вопросы о возможных потерях среди российских военнослужащих он переадресовал Министерству обороны.В заключение Песков добавил, что режим контртеррористической операции, введенный в нескольких регионах, отменят в ближайшее время.Попытка вооруженного мятежаВечером пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин принял его предложение об остановке продвижения "Вагнера" по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Уточняется, что "на столе — выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов группы".После этого глава ЧВК "Вагнер" заявил, что его колонны уходят обратно в полевые лагеря.Прошлой ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Пригожина информация о "нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело по статье 279 УК ("Организация вооруженного мятежа").Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, где фактически оказалась заблокирована работа органов гражданского и военного управления.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/shtab-1880263245.html

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Влада Икрамова

безопасность, белоруссия, евгений пригожин, дмитрий песков, россия, попытка вооруженного мятежа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр лукашенко, ростов-на-дону, украина