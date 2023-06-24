https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880247119.html

Пригожин заявил, что разворачивает колонны

Пригожин заявил, что разворачивает колонны - РИА Новости, 24.06.2023

Пригожин заявил, что разворачивает колонны

2023-06-24T20:28

2023-06-24T20:28

2023-06-24T20:58

россия

попытка вооруженного мятежа

белоруссия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

евгений пригожин

александр лукашенко

ростов-на-дону

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875490856_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dfab61cb1388d1aa2a3f1e78ddb90e50.jpg

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Бойцы ЧВК "Вагнер" разворачивают свои колонны и уходят обратно в полевые лагеря, говорится в сообщении пресс-службы главы группы Евгения Пригожина в Telegram-канале."Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану", — заявил он.Ранее пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин принял предложение главы республики об остановке продвижения "Вагнера" по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Уточняется, что "на столе — выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов группы".Прошлой ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о "нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело по статье 279 УК ("Организация вооруженного мятежа").Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, где фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

россия

белоруссия

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, попытка вооруженного мятежа, белоруссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, евгений пригожин, александр лукашенко, ростов-на-дону, безопасность