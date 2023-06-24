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Пригожин заявил, что разворачивает колонны - РИА Новости, 24.06.2023
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20:28 24.06.2023 (обновлено: 20:58 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880247119.html
Пригожин заявил, что разворачивает колонны
Пригожин заявил, что разворачивает колонны - РИА Новости, 24.06.2023
Пригожин заявил, что разворачивает колонны
2023-06-24T20:28
2023-06-24T20:58
россия
попытка вооруженного мятежа
белоруссия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
евгений пригожин
александр лукашенко
ростов-на-дону
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Бойцы ЧВК "Вагнер" разворачивают свои колонны и уходят обратно в полевые лагеря, говорится в сообщении пресс-службы главы группы Евгения Пригожина в Telegram-канале."Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану", — заявил он.Ранее пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин принял предложение главы республики об остановке продвижения "Вагнера" по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Уточняется, что "на столе — выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов группы".Прошлой ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о "нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело по статье 279 УК ("Организация вооруженного мятежа").Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, где фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, попытка вооруженного мятежа, белоруссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, евгений пригожин, александр лукашенко, ростов-на-дону, безопасность
Россия, Попытка вооруженного мятежа, Белоруссия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Ростов-на-Дону, Безопасность
Пригожин заявил, что разворачивает колонны

Пригожин: бойцы ЧВК "Вагнер" разворачивают колонны и уходят обратно в полевые лагеря

© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Елена Копылова
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Евгений Пригожин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Бойцы ЧВК "Вагнер" разворачивают свои колонны и уходят обратно в полевые лагеря, говорится в сообщении пресс-службы главы группы Евгения Пригожина в Telegram-канале.
"Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану", — заявил он.
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Ранее пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин принял предложение главы республики об остановке продвижения "Вагнера" по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Уточняется, что "на столе — выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов группы".
Прошлой ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о "нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело по статье 279 УК ("Организация вооруженного мятежа").
Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, где фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.
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РоссияПопытка вооруженного мятежаБелоруссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинЕвгений ПригожинАлександр ЛукашенкоРостов-на-ДонуБезопасность
 
 
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